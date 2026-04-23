Запретный плод

Страна: США

Премьера: 23.04.2026

Режиссер: Мередит Аллоуэй

Актеры: Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп, Габриелла Юнион, Эмма Чемберлен, Чарли Генри Ларсен, Каролина Вартанян, Джордан Дуарте, Джефф Синасак

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ведьминские ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой. Дерзкая новенькая бросает вызов ей и ее власти. Напряжение стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые темные стороны.