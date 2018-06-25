Инсомния
Страна:
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Густаво Эрнандес
Актеры:
Эва Куаттрокси, Наталия де Молина, Хуан Мануэль Гилера, Сюзана Орнос, Герман Палашиос, Белен Руэда, Эухения Тобаль
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
107 мин
В заброшенной психиатрической лечебнице театральная труппа экспериментирует с бессонницей, готовясь к новой постановке. После нескольких бессонных ночей они переходят на новые уровни сознания, позволяющие им прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Молодая актриса Бианка, недавно присоединившаяся к компании и сражающаяся за право исполнить главную роль, вынуждена не только привыкать к сложностям новой работы, но и столкнуться с необъяснимыми силами, угрожающими её жизни.
Сегодня
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
Завтра
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
30 июня, суббота
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
|01:30
|Киносити
1 июля, воскресенье
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
|01:30
|Киносити
2 июля, понедельник
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
3 июля, вторник
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
4 июля, среда
|13:55
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:40
|Юность (Узловая)
|20:50
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
|Юность (Узловая)
|
19:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
|Юность (Узловая)
|
19:40
30 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
01:30
|Юность (Узловая)
|
19:40
1 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
01:30
|Юность (Узловая)
|
19:40
2 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
3 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
|Юность (Узловая)
|
19:40
4 июля, среда
|Алмаз Синема
|
20:50
|Киносити
|
13:55
17:50
21:45
|Юность (Узловая)
|
19:40