Страна: Аргентина, Испания, Уругвай, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Густаво Эрнандес

Актеры: Эва Куаттрокси, Наталия де Молина, Хуан Мануэль Гилера, Сюзана Орнос, Герман Палашиос, Белен Руэда, Эухения Тобаль

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 107 мин

В заброшенной психиатрической лечебнице театральная труппа экспериментирует с бессонницей, готовясь к новой постановке. После нескольких бессонных ночей они переходят на новые уровни сознания, позволяющие им прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Молодая актриса Бианка, недавно присоединившаяся к компании и сражающаяся за право исполнить главную роль, вынуждена не только привыкать к сложностям новой работы, но и столкнуться с необъяснимыми силами, угрожающими её жизни.