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Инсомния

Инсомния

Страна:
Аргентина, Испания, Уругвай, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.06.2018
 
Режиссер:
Густаво Эрнандес
  
Актеры:
Эва Куаттрокси, Наталия де Молина, Хуан Мануэль Гилера, Сюзана Орнос, Герман Палашиос, Белен Руэда, Эухения Тобаль
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

В заброшенной психиатрической лечебнице театральная труппа экспериментирует с бессонницей, готовясь к новой постановке. После нескольких бессонных ночей они переходят на новые уровни сознания, позволяющие им прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Молодая актриса Бианка, недавно присоединившаяся к компании и сражающаяся за право исполнить главную роль, вынуждена не только привыкать к сложностям новой работы, но и столкнуться с необъяснимыми силами, угрожающими её жизни.

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