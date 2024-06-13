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Хозяин Алтайских гор

Хозяин Алтайских гор

Премьера:
13.06.2024
 
Режиссер:
Вадим Витовцев, Илья Цыганов
  
Актеры:
Николай Дроздов, Константин Хабенский
  
Жанр:
Короткометражный, Документальный
  
Продолжительноcть:
52 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы, редкие и величественные хищники, сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма — детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка «Сайлюгемский» нарекают Турал, что на алтайском языке означает «бессмертный». Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли когда-то в родной Сайлюгем?

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