Страна: Германия, 2018

Премьера: в РФ 21.06.2018

Режиссер: Торстен Кюнстлер

Актеры: Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхефер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Хайно Ферх, Самуэль Финци

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 105 мин

Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.