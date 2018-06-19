Хот-дог
Страна:
Германия, 2018
Премьера:
в РФ 21.06.2018
Режиссер:
Торстен Кюнстлер
Актеры:
Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхефер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Хайно Ферх, Самуэль Финци
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
105 мин
Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.
Сегодня
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, воскресенье
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, понедельник
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, вторник
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 июня, среда
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:20
24 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
00:20
25 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
26 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
27 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10