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Хот-дог

Хот-дог

Страна:
Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.06.2018
 
Режиссер:
Торстен Кюнстлер
  
Актеры:
Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхефер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Хайно Ферх, Самуэль Финци
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.

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