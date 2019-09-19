Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 26.09.2019

Режиссер: Карен Оганесян

Актеры: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко, Ян Алабушев, Анастасия Тодореску

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 121 мин

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжег мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.