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Герой

Герой

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.09.2019
 
Режиссер:
Карен Оганесян
  
Актеры:
Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко, Ян Алабушев, Анастасия Тодореску
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
121 мин
  

 

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжег мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

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Сегодня
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:30 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:25 Алмаз Синема
13:30 Киносити
14:50 Киносити
15:10 Алмаз Синема
15:10 Синема Стар
17:10 Киносити
18:00 Алмаз Синема
18:10 Киносити
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
20:35 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:15 Алмаз Синема
23:35 Алмаз Синема
00:10 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
12:30 Киносити
13:30 Киносити
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
17:10 Киносити
18:10 Киносити
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
21:50 Киносити
00:10 Киносити
01:20 Киносити
29 сентября, воскресенье
10:10 Киносити
12:30 Киносити
13:30 Киносити
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
17:10 Киносити
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19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
21:50 Киносити
00:10 Киносити
01:20 Киносити
30 сентября, понедельник
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
12:30 Киносити
13:30 Киносити
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
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20:10 Синема Стар
21:50 Киносити
00:10 Киносити
1 октября, вторник
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
12:30 Киносити
13:30 Киносити
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
17:10 Киносити
18:10 Киносити
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
21:50 Киносити
00:10 Киносити
2 октября, среда
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
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3 октября, четверг
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Расписание на все дни
0
Касса
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Юрий Николаенко в Туле
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Громыка
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18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Юлия Коган
Купить билет
16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 900 ₽
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле
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14 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500 ₽
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