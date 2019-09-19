Герой
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 26.09.2019
Режиссер:
Карен Оганесян
Актеры:
Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко, Ян Алабушев, Анастасия Тодореску
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
121 мин
15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжег мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
Сегодня
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:25
|Алмаз Синема
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:00
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:35
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:15
|Алмаз Синема
|23:35
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
|01:20
|Киносити
29 сентября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
|01:20
|Киносити
30 сентября, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
1 октября, вторник
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
2 октября, среда
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
3 октября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:30
13:25
15:10
18:00
20:35
22:15
23:35
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
|Синема Стар
|
10:10
15:10
20:10
Завтра
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
01:20
|Синема Стар
|
15:10
20:10
29 сентября, воскресенье
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
01:20
|Синема Стар
|
15:10
20:10
30 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
|Синема Стар
|
10:10
15:10
20:10
1 октября, вторник
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
|Синема Стар
|
10:10
15:10
20:10
2 октября, среда
|Киносити
|
10:10
12:30
13:30
14:50
17:10
18:10
19:30
21:50
00:10
|Синема Стар
|
10:10
15:10
20:10
3 октября, четверг
|Киносити
|
00:10
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽