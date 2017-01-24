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Джеки

Джеки

Страна:
Чили, Франция, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 23.02.2017
 
Режиссер:
Пабло Ларраин
  
Актеры:
Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Херт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Бюджет:
$9 000 000
  

О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

 

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