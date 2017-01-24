Джеки
Страна:
Чили, Франция, США, 2016
Премьера:
в РФ 23.02.2017
Режиссер:
Пабло Ларраин
Актеры:
Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Херт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
99 мин
Бюджет:
$9 000 000
О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?
Сегодня
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25
|ДКЖкино
Завтра
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25
|ДКЖкино
1 марта, среда
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|ДКЖкино
2 марта, четверг
|19:10
|ДКЖкино
3 марта, пятница
|19:10
|ДКЖкино
5 марта, воскресенье
|19:10
|ДКЖкино
6 марта, понедельник
|19:10
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
Завтра
|ДКЖкино
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
1 марта, среда
|ДКЖкино
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
2 марта, четверг
|ДКЖкино
|
19:10
3 марта, пятница
|ДКЖкино
|
19:10
5 марта, воскресенье
|ДКЖкино
|
19:10
6 марта, понедельник
|ДКЖкино
|
19:10