Дух Байкала

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Михаил Расходников

Актеры: Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова

Жанр: Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 88 минут

В надежде отвлечь мальчика от утраты матери отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.