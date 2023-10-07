Дух Байкала
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Михаил Расходников
Актеры:
Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
88 минут
В надежде отвлечь мальчика от утраты матери отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
19 августа - 25 октября
11 мая - 18 октября
18 октября, среда 00:00
26 сентября - 18 октября
24 сентября - 25 октября
12 - 18 октября