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Дух Байкала

Дух Байкала

Премьера:
19.10.2023
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
88 минут
  

В надежде отвлечь мальчика от утраты матери отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.

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