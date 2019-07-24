Добро пожаловать в Рим
Страна:
, 2017
Премьера:
в РФ 01.08.2019
Режиссер:
Риккардо Милани
Актеры:
Паола Кортеллези, Антонио Альбанезе , Соня Бергамаско, Лука Анджелетти, Антонио Д’Осилио, Аличе Мазелли, Симоне де Бьянки, Клаудио Амендола, Николь Бионди
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Аньезе встречается с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.
Сегодня
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 августа, понедельник
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 августа, вторник
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 августа, среда
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
5 августа, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
6 августа, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
7 августа, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40