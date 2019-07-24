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Добро пожаловать в Рим

Добро пожаловать в Рим

Страна:
, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.08.2019
 
Режиссер:
Риккардо Милани
  
Актеры:
Паола Кортеллези, Антонио Альбанезе , Соня Бергамаско, Лука Анджелетти, Антонио Д’Осилио, Аличе Мазелли, Симоне де Бьянки, Клаудио Амендола, Николь Бионди
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Аньезе встречается с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

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