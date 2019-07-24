Добро пожаловать в Рим

Страна: , 2017

Премьера: в РФ 01.08.2019

Режиссер: Риккардо Милани

Актеры: Паола Кортеллези, Антонио Альбанезе , Соня Бергамаско, Лука Анджелетти, Антонио Д’Осилио, Аличе Мазелли, Симоне де Бьянки, Клаудио Амендола, Николь Бионди

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Аньезе встречается с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.