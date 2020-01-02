Девушка в лабиринте

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 09.01.2020

Режиссер: Донато Карризи

Актеры: Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк, Филиппо Дини, Карла Кассола, Луис Ньекко

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 130 мин

28-летняя Саманта просыпается на больничной койке со сломанной ногой, дезориентированная в пространстве и ничего не помнящая. В комнате нет окон — только одно большое зеркало на стене, в котором она не видит своего отражения. Вместе с Самантой находится доктор Грин — криминальный психолог. Он объясняет девушке, что ее похитили и держали в заключении, но ей удалось сбежать, а ему нужно поймать похитителя. Для этого ему нужно проникнуть в ее разум.