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Девушка в лабиринте

Девушка в лабиринте

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 09.01.2020
 
Режиссер:
Донато Карризи
  
Актеры:
Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк, Филиппо Дини, Карла Кассола, Луис Ньекко
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

28-летняя Саманта просыпается на больничной койке со сломанной ногой, дезориентированная в пространстве и ничего не помнящая. В комнате нет окон — только одно большое зеркало на стене, в котором она не видит своего отражения. Вместе с Самантой находится доктор Грин — криминальный психолог. Он объясняет девушке, что ее похитили и держали в заключении, но ей удалось сбежать, а ему нужно поймать похитителя. Для этого ему нужно проникнуть в ее разум.

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Сегодня
12:20 Киносити
19:30 Киносити
Завтра
12:20 Киносити
19:30 Киносити
11 января, суббота
12:20 Киносити
19:30 Киносити
12 января, воскресенье
12:20 Киносити
19:30 Киносити
13 января, понедельник
12:20 Киносити
19:30 Киносити
14 января, вторник
12:20 Киносити
19:30 Киносити
15 января, среда
12:20 Киносити
19:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер-класс по иллюстрации скетч-маркерами
Купить билет
11 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Nina Garnet
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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