Девушка в лабиринте
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 09.01.2020
Режиссер:
Донато Карризи
Актеры:
Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк, Филиппо Дини, Карла Кассола, Луис Ньекко
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
130 мин
28-летняя Саманта просыпается на больничной койке со сломанной ногой, дезориентированная в пространстве и ничего не помнящая. В комнате нет окон — только одно большое зеркало на стене, в котором она не видит своего отражения. Вместе с Самантой находится доктор Грин — криминальный психолог. Он объясняет девушке, что ее похитили и держали в заключении, но ей удалось сбежать, а ему нужно поймать похитителя. Для этого ему нужно проникнуть в ее разум.
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 января
₽ Билеты: 300 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽