Дерево желаний
Страна:
Австралия, 2019
Премьера:
в РФ 18.02.2021
Режиссер:
Рикард Куссо
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, фэнтези
Продолжительноcть:
89 мин
Сбор в мире:
$632 013,00
Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создает настоящий дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то пошло не так ? и все вокруг замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что наделала.
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