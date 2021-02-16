Дерево желаний

Страна: Австралия, 2019

Премьера: в РФ 18.02.2021

Режиссер: Рикард Куссо

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 89 мин

Сбор в мире: $632 013,00

Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создает настоящий дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то пошло не так ? и все вокруг замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что наделала.