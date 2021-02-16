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Дерево желаний

Дерево желаний

Страна:
Австралия, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.02.2021
 
Режиссер:
Рикард Куссо
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский, семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Сбор в мире:
$632 013,00
 

Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создает настоящий дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Все очень просто, но что-то пошло не так ? и все вокруг замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что наделала.

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Сегодня
12:10 Киносити
Завтра
12:10 Киносити
20 февраля, суббота
12:10 Киносити
21 февраля, воскресенье
12:10 Киносити
22 февраля, понедельник
12:10 Киносити
23 февраля, вторник
12:10 Киносити
24 февраля, среда
12:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
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6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Апейрон
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27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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