Дело Собчака

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 12.06.2018

Режиссер: Вера Кричевская

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 118 мин

Это драматичная история политической судьбы доктора юридических наук Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции Российской Федерации, пригласившим своего бывшего студента Владимира Путина к себе в команду. В июне 1996 года Анатолий Собчак проиграл выборы на пост губернатора своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. История, скрытая за этим проигрышем, и рассказанная авторами впервые – отражение всего того, что происходило в российской политике, в Кремле, в этот момент – в канун президентских выборов 1996 года. Развернутая еще в конце 1995 года кампания против Собчака не была прекращена после поражения на выборах. В 1997 году Собчак с помощью своего бывшего заместителя Владимира Путин покидает Россию и становится первым политическим эмигрантом демократической России. Владимир Путин впервые рассказывает о своем участии в операции по вывозу Анатолия Собчака во Францию. Незадолго до президентских выборов 2000 года он вернулся в Россию, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000-го скоропостижно скончался.