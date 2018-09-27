Черный клановец
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 04.10.2018
Режиссер:
Спайк Ли
Актеры:
Адам Драйвер, Тофер Грейс, Алек Болдуин, Лора Хэрриер, Райан Игголд, Джон Дэвид Вашингтон, Кори Хоукинс, Роберт Джон Берк, Пол Уолтер Хаузер, Яспер Пяякконен
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
135 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,65
Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками. Гран-при жюри Каннского фестиваля 2018.
Сегодня
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, воскресенье
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, понедельник
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, вторник
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, среда
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
21:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
00:40
7 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
8 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
21:15
9 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
21:15
10 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
21:15