Черный клановец

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 04.10.2018

Режиссер: Спайк Ли

Актеры: Адам Драйвер, Тофер Грейс, Алек Болдуин, Лора Хэрриер, Райан Игголд, Джон Дэвид Вашингтон, Кори Хоукинс, Роберт Джон Берк, Пол Уолтер Хаузер, Яспер Пяякконен

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 135 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,65

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками. Гран-при жюри Каннского фестиваля 2018.