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Черный клановец

Черный клановец

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.10.2018
 
Режиссер:
Спайк Ли
  
Актеры:
Адам Драйвер, Тофер Грейс, Алек Болдуин, Лора Хэрриер, Райан Игголд, Джон Дэвид Вашингтон, Кори Хоукинс, Роберт Джон Берк, Пол Уолтер Хаузер, Яспер Пяякконен
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
135 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,65
          
 

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками. Гран-при жюри Каннского фестиваля 2018.

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