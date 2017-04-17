Человек-амфибия

Страна: СССР, 1961

Режиссер: Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский

Актеры: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская, Михаил Козаков, Николай Симонов, Анатолий Смиранин, Владлен Давыдов, Николай Кузьмин, Михаил Медведев, Юрий Медведев, Анна Никритина

Жанр: фантастика, драма

Продолжительноcть: 96 мин

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше… Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи о странном существе, наводящем ужас на всех рыбаков, o «морском дьяволе». В это же самое время в городе появляется молодой человек, который мало общается с людьми и прекрасно плавает. Он знакомится с дочерью бедного ныряльщика за жемчугом, красавицей Гутиэре и без памяти в нее влюбляется.