Берлинский синдром
Страна:
Австралия, 2017
Премьера:
в РФ 20.07.2017
Режиссер:
Кейт Шортланд
Актеры:
Тереза Палмер, Макс Римельт, Маттиас Хабих, Люси Арон, Витус Визер
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
116 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,87
Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот.
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