Астрал. Ритуал Малум
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Энтони ДиБлази
Актеры:
Джессика Сула, Натали Виктория, Монро Клайн, Кевин Уэйн, Кэндис Коук, Валери Лу, Чейни Морроу, Сэм Брукс, Кларк Вулф, Молли Пейтон Уайт
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
92 минуты
Год прошел после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошел с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской, и, надеясь найти ответы на давно терзающие её вопросы, она сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке. Пока остальные патрульные заняты из-за организованных последователями Малума беспорядков, Джессика замечает, что в пустующем здании творится что-то неладное.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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