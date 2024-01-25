Астрал. Ритуал Малум

Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Энтони ДиБлази

Актеры: Джессика Сула, Натали Виктория, Монро Клайн, Кевин Уэйн, Кэндис Коук, Валери Лу, Чейни Морроу, Сэм Брукс, Кларк Вулф, Молли Пейтон Уайт

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Год прошел после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошел с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской, и, надеясь найти ответы на давно терзающие её вопросы, она сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке. Пока остальные патрульные заняты из-за организованных последователями Малума беспорядков, Джессика замечает, что в пустующем здании творится что-то неладное.