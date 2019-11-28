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21 мост

21 мост

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.12.2019
 
Режиссер:
Брайан Кирк
  
Актеры:
Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Кит Дэвид, Джейми Ньюманн, Стэфан Джеймс, Гари Карр, Виктория Картагена, Луис Канселми
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе, 21 мост.

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Сегодня
10:30 Киносити
21:20 Киносити
21:25 Алмаз Синема
Завтра
10:30 Киносити
21:20 Киносити
21:25 Алмаз Синема
7 декабря, суббота
10:30 Киносити
21:20 Киносити
21:25 Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
10:30 Киносити
21:20 Киносити
21:25 Алмаз Синема
9 декабря, понедельник
10:30 Киносити
21:20 Киносити
10 декабря, вторник
10:30 Киносити
21:20 Киносити
11 декабря, среда
10:30 Киносити
21:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
Купить билет
8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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