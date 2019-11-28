21 мост
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Брайан Кирк
Актеры:
Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Кит Дэвид, Джейми Ньюманн, Стэфан Джеймс, Гари Карр, Виктория Картагена, Луис Канселми
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
99 мин
Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе, 21 мост.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
Завтра
|10:30
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
7 декабря, суббота
|10:30
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
|10:30
|Киносити
|21:20
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:25
|Киносити
|
10:30
21:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:25
|Киносити
|
10:30
21:20
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
21:25
|Киносити
|
10:30
21:20
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:25
|Киносити
|
10:30
21:20
9 декабря, понедельник
|Киносити
|
10:30
21:20
10 декабря, вторник
|Киносити
|
10:30
21:20
11 декабря, среда
|Киносити
|
10:30
21:20
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽