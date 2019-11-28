Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Брайан Кирк

Актеры: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Кит Дэвид, Джейми Ньюманн, Стэфан Джеймс, Гари Карр, Виктория Картагена, Луис Канселми

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 99 мин

Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе, 21 мост.