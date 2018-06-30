Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 10.05.2018

Режиссер: Александр Петров

Актеры: Александр Петров, Ирина Старшенбаум

Жанр: спектакль, концерт

Продолжительноcть: 108 мин

Сбор в России: $35 187,00

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и спектакль, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это совершенно новый жанр перфоманса, совместивший кино, театр и музыку. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.