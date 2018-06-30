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#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.05.2018
 
Режиссер:
Александр Петров
  
Актеры:
Александр Петров, Ирина Старшенбаум
  
Жанр:
спектакль, концерт
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Сбор в России:
$35 187,00
 

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и спектакль, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это совершенно новый жанр перфоманса, совместивший кино, театр и музыку. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.

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