Свистуна уже пять лет не замечают в приюте

Свистун поступил в приют «Любимец» семимесячным щенком. Он миролюбивый, умный и контактный пес. Но почему-то за пять лет он никому не запал в душу.
Свистуна просто не замечают. У него были кураторы, но и они недавно расторгли договор. Теперь этот парень не нужен вообще никому. Его никто не навещает, и никто не ждет.
Наверное, он даже не мечтает о хозяине и доме, потому что не знает, что это такое.
Но вдруг Свистуна заметят сейчас? Вдруг у него будет шанс стать любимым?
Если вы хотите усыновить его, свяжитесь с приютом по тел.: +7-4872-71-11-27, +7-920-277-00-02.
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