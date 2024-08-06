Свистуна уже пять лет не замечают в приюте

Свистун поступил в приют «Любимец» семимесячным щенком. Он миролюбивый, умный и контактный пес. Но почему-то за пять лет он никому не запал в душу.

Свистуна просто не замечают. У него были кураторы, но и они недавно расторгли договор. Теперь этот парень не нужен вообще никому. Его никто не навещает, и никто не ждет.

Наверное, он даже не мечтает о хозяине и доме, потому что не знает, что это такое.

Но вдруг Свистуна заметят сейчас? Вдруг у него будет шанс стать любимым?

Если вы хотите усыновить его, свяжитесь с приютом по тел.: +7-4872-71-11-27, +7-920-277-00-02.