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Свистуна уже пять лет не замечают в приюте

Свистуна уже пять лет не замечают в приюте

Свистун поступил в приют «Любимец» семимесячным щенком. Он миролюбивый, умный и контактный пес. Но почему-то за пять лет он никому не запал в душу. 

Свистуна просто не замечают. У него были кураторы, но и они недавно расторгли договор. Теперь этот парень не нужен вообще никому. Его никто не навещает, и никто не ждет. 

Наверное, он даже не мечтает о хозяине и доме, потому что не знает, что это такое.

Но вдруг Свистуна заметят сейчас? Вдруг у него будет шанс стать любимым?

Если вы хотите усыновить его, свяжитесь с приютом по тел.: +7-4872-71-11-27, +7-920-277-00-02. 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 18:18 +1

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