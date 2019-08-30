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Элефант

Элефант

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Алексей Красовский
  
Актеры:
Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Крикунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
77 мин
  

Писатель Валентин Шубин уже много лет живет в уединении. В молодости он написал серию детских книг о Слоне Мишке, изданных как в России, так и во всем мире, и был очень популярен, но сегодня он предпочитает, чтобы его забыли и больше не беспокоили. Череда удивительных событий вызывает новый всплеск интереса к личности и творчеству писателя-затворника, нарушая его одиночество. Взрослые и маленькие читатели с нетерпением ждут новых книг, но Шубин не хочет их писать.

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