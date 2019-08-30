Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Алексей Красовский

Актеры: Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Крикунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 77 мин

Писатель Валентин Шубин уже много лет живет в уединении. В молодости он написал серию детских книг о Слоне Мишке, изданных как в России, так и во всем мире, и был очень популярен, но сегодня он предпочитает, чтобы его забыли и больше не беспокоили. Череда удивительных событий вызывает новый всплеск интереса к личности и творчеству писателя-затворника, нарушая его одиночество. Взрослые и маленькие читатели с нетерпением ждут новых книг, но Шубин не хочет их писать.