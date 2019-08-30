Элефант
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Алексей Красовский
Актеры:
Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Крикунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
77 мин
Писатель Валентин Шубин уже много лет живет в уединении. В молодости он написал серию детских книг о Слоне Мишке, изданных как в России, так и во всем мире, и был очень популярен, но сегодня он предпочитает, чтобы его забыли и больше не беспокоили. Череда удивительных событий вызывает новый всплеск интереса к личности и творчеству писателя-затворника, нарушая его одиночество. Взрослые и маленькие читатели с нетерпением ждут новых книг, но Шубин не хочет их писать.
Сегодня
|16:50
|Алмаз Синема
Завтра
|16:50
|Алмаз Синема
21 сентября, суббота
|16:50
|Алмаз Синема
22 сентября, воскресенье
|16:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:50
21 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
16:50
22 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:50