Триумф Джаза (XX)

12 марта в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится XX Международный фестиваль «Триумф Джаза». На сцене выступит легендарная американская джаз-фьюжн группа Spyro Gyra, а также бессменные хедлайнеры Фестиваля — народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр!

В начале нового тысячелетия всемирно известный саксофонист Игорь Бутман прославился еще и как выдающийся джазовый продюсер. В 2001 году он создал один из самых крупных и успешных российских фестивалей мирового уровня — «Триумф Джаза», который стал настоящим культурным явлением в российской музыке. Вряд ли будет преувеличением сказать, что именно с появлением фестиваля Москва и Санкт-Петербург по праву находятся в одном ряду с джазовыми столицами мира, а фестиваль «Триумф Джаза» — их джазовая визитная карточка.

В этом году на Фестиваль приедет легендарная американская группа Spyro Gyra, 12-тикратный номинант на премию Grammy и, безусловно, один из самых популярных и коммерчески успешных коллективов в жанрах jazz fusion и smooth jazz. Группа была создана в 1974 году и по сей день продолжает свою активную концертную деятельность, выступая в США и по всему миру, будучи частым и желанным гостем на крупнейших музыкальных фестивалях.

Изысканный и привлекательный эклектичный стиль Spyro Gyra — сочетание легкого джазового саунда с элементами funk, R&B, world music и изящными оттенками латинской музыки принесли музыкантам мировую известность. Практически каждый альбом коллектива стал заметным событием в музыкальном мире. Записи 1980 года Catching The Sun и Carnaval достигли золотого статуса, пластинки Freetime и Incognito оказались в первой десятке Billboard's Jazz Album. Подтверждая репутацию уникального и высокопрофессионального коллектива на современной джазовой сцене в течение четырех десятилетий, музыканты Spyro Gyra каждой своей новой работой демонстрируют поистине неисчерпаемый творческий потенциал.

В записи альбомов Spyro Gyra в разные годы принимали участие Marcus Miller, Chieli Minucci, Steve Gadd, Howard Levy, Manolo Badrena, David Mann, Tom Scott, Richard Tee, Russell Ferrante, Toots Thielemans, Jorge Dalto.

Также на Гала-концерте Фестиваля в Туле выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана! В 2020 году коллектив отметил 20-летний Юбилей. За годы существования Оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года Оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом JazzTimes «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с такими легендами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Кёрт Эллинг, Патти Остин и многие другие.

Третий год подряд концерты фестиваля проходят в Туле.

В 2020 году Фестиваль празднует двадцатилетний Юбилей! За историю проекта московская и петербуржская публика смогла увидеть и услышать музыкантов, чье появление в России было сложно представить — по приглашению Игоря Бутмана перед меломанами предстали легенды мировой джазовой сцены, объединившие поколения и культуры: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Take6, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и многие другие суперзвёзды, по праву представляющие джаз планетарного масштаба.