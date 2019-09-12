639-я годовщина Куликовской битвы

19−21 сентября Куликово поле отметит 639 годовщину Куликовской битвы.

19-20 сентября

По традиции, торжества откроет Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

Средневековый лагерь открыт для туристов: 19 сентября — с 15.00 до 18.00 и 20 сентября — с 10.00 до 18.00.

Здесь соберутся порядка 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья. В программе фестиваля — конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры. Работает средневековая ярмарка, ремесленники проводят мастер-классы, по вечерам — лекции от ученых.

21 сентября

В день главного праздника Куликова поля — 21 сентября. На Красном холме вновь оживет летописная история Мамаева побоища. Спустя шесть столетий на поле битвы вновь сойдутся Пересвет и Челубей, воины московского князя Дмитрия Ивановича и ордынцы Мамая, вооруженная конница и пешая рать.

Красный холм

10.00 — 16.00 работа площадок:

«Краснохолмская ярмарка»: кулинарные бренды Тульской области и других регионов России, шашлычные ряды и мини-кафе;

«Поляна мастеров»: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, медовые ряды;

«Средневековое торжище»: выставка-продажа аутентичных сувениров от участников военно-исторического фестиваля, мастер-классы от ремесленников, средневековая кухня;

«Богатырская застава»: детская игровая площадка, где можно научиться метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сразиться на мягких мечах, сфотографироваться в доспехах;

«Военно-исторические биваки»: эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война;

«Русь и Орда»: историческая фотозона в юрте;

«Епифанское подворье»: дегустация фирменных чаев с травами Куликова поля, конкурс по растопке самовара, купеческая викторина.

8.00 — 10.00 Божественная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена в храме Сергия Радонежского

10.00 — 10.45 Финал турнира по историческому фехтованию среди участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»

10.00 — 10.45 Выступление Оркестра русских народных инструментов «Тула» у храма Сергия Радонежского

10.00 — 10.45, 12.00 — 12.45 Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен» на «Средневековом торжище» и «Краснохолмской ярмарке»

10.00 — 10.45, 12.00 — 16.00 Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка» на Поляне мастеров

11.00 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому

11.10 Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, у памятника-колонны Дмитрию Донскому

11.15 Гражданский митинг, посвященный 639 годовщине Куликовской битвы. Прохождение торжественным маршем воинов-десантников 106-ой Тульской Гвардейской десантной дивизии

11.30 Шествие участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон»

11.45 — 12.45 Выступление Оркестра русских народных инструментов «Тула» у памятника-колонны Дмитрию Донскому

13.00 — 13.45 Театрализованная реконструкция средневекового сражения участниками Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»

14.00 — 16.00 Конные выступления участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»

14.00 — 16.00 Дефиле исторического костюма от участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Программа «Фехтовальные истории» от студии артистического фехтования «Демисеркль» (г. Казань), выступление фолк-группы TEUFELSTANZ на «Средневековом торжище»

Музейный комплекс «Куликово Поле» в Моховом

10.00 — 18.00 Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки

10.00 — 20.00 Посещение Музея Куликовской битвы, Детского музея и выставки «Государева стража: южные границы Русского государства в XVI—XVII вв. еках»

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

08.00 — 10.00 Праздничная литургия в престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Крестный ход

10.00 — 20.00 Посещение экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки»

Организаторы Дня воинской славы — 639 годовщины Куликовской битвы: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, Правительство Тульской области и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».