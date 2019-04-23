Дизайн-выходные
На «Октаве» состоится открытый фестиваль профессионалов в сфере дизайна «Дизайн-выходные».
27 и 28 апреля в кластере пройдут воркшопы и лекции от ведущих дизайнеров, арт- директоров и руководителей студий из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Они поделятся своим богатым опытом, искренне и честно расскажут об успехах и неудачах в процессе развития.
В Туле на «Дизайн-выходных» спикеры подробно разберут обширные темы
брендинга и типографики, а также цифрового, предметного, промышленного, средового и архитектурного дизайна. Организаторы затронут вопрос управления и специфики процессов и этапов в дизайне. «Дизайн-выходные» будут полезны для молодых практикующих дизайнеров, арт-директоров, менеджеров проектов, фотографов и архитекторов.
«Дизайн-выходные» — принципиально некоммерческий проект: слушатели
участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров.
Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между
профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.
Примерная общая продолжительность мероприятий — 10 часов.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке: designweekend.ru/tula
Инициаторами проведения «Дизайн-выходных» выступают региональные дизайн- сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса. Миссия конференций преследует цели систематизации и распространения успешного опыта, формирования горизонтальных профессиональных связей между участниками и укрепления в регионах местных дизайн-сообществ.
За 7 лет существования проекта прошло уже 29 конференций в 22 городах России, в которых приняло участие более 250 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 15 тысяч слушателей.