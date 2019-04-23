афиша
афиша
Регистрация
Дизайн-выходные

Дизайн-выходные

На «Октаве» состоится открытый фестиваль профессионалов в сфере дизайна «Дизайн-выходные».

27 и 28 апреля в кластере пройдут воркшопы и лекции от ведущих дизайнеров, арт- директоров и руководителей студий из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Они поделятся своим богатым опытом, искренне и честно расскажут об успехах и неудачах в процессе развития.

В Туле на «Дизайн-выходных» спикеры подробно разберут обширные темы
брендинга и типографики, а также цифрового, предметного, промышленного, средового и архитектурного дизайна. Организаторы затронут вопрос управления и специфики процессов и этапов в дизайне. «Дизайн-выходные» будут полезны для молодых практикующих дизайнеров, арт-директоров, менеджеров проектов, фотографов и архитекторов.

«Дизайн-выходные» — принципиально некоммерческий проект: слушатели
участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров.

Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между
профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.

Примерная общая продолжительность мероприятий — 10 часов.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке: designweekend.ru/tula

 


Инициаторами проведения «Дизайн-выходных» выступают региональные дизайн- сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса. Миссия конференций преследует цели систематизации и распространения успешного опыта, формирования горизонтальных профессиональных связей между участниками и укрепления в регионах местных дизайн-сообществ.


За 7 лет существования проекта прошло уже 29 конференций в 22 городах России, в которых приняло участие более 250 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 15 тысяч слушателей.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 апреля 2019, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
28 апреля 2019, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.