афиша
афиша
Регистрация
Вождь краснокожих

Вождь краснокожих

Театральные игры по произведению О'Генри в 2-х действиях

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус

Балетмейстер — Денис Ляпин

Музыкальное оформление — Игорь Алёшин

Постановщик сценических боев — Максим Авдеев

Действующие лица и исполнители:

Сэм — Максим Авдеев
Билл — Денис Казаков
Джонни — Ярослав-Бруно Сахаров.

Забавная история похищения мальчишки словно сошла с книжных страниц. Два непутевых бандита-злодея — Вилл и Сэм — надеются получить за него неплохой выкуп. Но наш Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям.

Они уже и сами не рады своей затее. Неуемная энергия маленького Дорсета (а наш герой действительно ровесник своего персонажа) заставляет буквально гореть все вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой иные зрители смогут перенестись в мир дикого запала, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
10 мая 2017, среда
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.