Вождь краснокожих
Театральные игры по произведению О'Генри в 2-х действиях
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Заслуженный
Балетмейстер — Денис Ляпин
Музыкальное оформление — Игорь Алёшин
Постановщик сценических боев — Максим Авдеев
Действующие лица и исполнители:
Сэм — Максим Авдеев
Билл — Денис Казаков
Джонни — Ярослав-Бруно Сахаров.
Забавная история похищения мальчишки словно сошла с книжных страниц. Два непутевых бандита-злодея — Вилл и Сэм — надеются получить за него неплохой выкуп. Но наш Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям.
Они уже и сами не рады своей затее. Неуемная энергия маленького Дорсета (а наш герой действительно ровесник своего персонажа) заставляет буквально гореть все вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой иные зрители смогут перенестись в мир дикого запала, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости.