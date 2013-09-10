Вождь краснокожих

Театральные игры по произведению О'Генри в 2-х действиях

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Заслуженный художник РФ Татьяна Матус

Балетмейстер — Денис Ляпин

Музыкальное оформление — Игорь Алёшин

Постановщик сценических боев — Максим Авдеев

Действующие лица и исполнители:

Сэм — Максим Авдеев

Билл — Денис Казаков

Джонни — Ярослав-Бруно Сахаров.

Забавная история похищения мальчишки словно сошла с книжных страниц. Два непутевых бандита-злодея — Вилл и Сэм — надеются получить за него неплохой выкуп. Но наш Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям.

Они уже и сами не рады своей затее. Неуемная энергия маленького Дорсета (а наш герой действительно ровесник своего персонажа) заставляет буквально гореть все вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой иные зрители смогут перенестись в мир дикого запала, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости.