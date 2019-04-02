Винни Пух
В театре юного зрителя пройдет спектакль по мотивам графических рассказов Бориса Заходера «Винни Пух».
В спектакле заняты артисты:
Максим АВДЕЕВ, Евгений ЗАСТРАЖНИКОВ, Татьяна ЗЫРЯНОВА, Артем КОЗЕНКОВ, Евгений КАШИН, Денис КАЗАКОВ, Ярославна ПРИЛЕПСКАЯ, Анастасия ЩЕГЛОВА, Юлия ПОНОМАРЕВА, Артем ВАСЮКОВ.
Винни Пух — толстый медвежонок, который любит поесть, а кроме того он сочиняет песенки, пяхтелки, сопелки и кричалки на все случаи жизни. Любое безвыходное положение, в которое попадает медвежонок, превращается в захватывающее приключение для всех его друзей.
Стоимость: 320−350 р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
18 апреля 2019, четверг
11:00
19 апреля 2019, пятница
11:00
26 апреля 2019, пятница
11:00
27 апреля 2019, суббота
12:00
30 апреля 2019, вторник
11:00