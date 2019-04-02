В театре юного зрителя пройдет спектакль по мотивам графических рассказов Бориса Заходера «Винни Пух».

В спектакле заняты артисты:

Максим АВДЕЕВ, Евгений ЗАСТРАЖНИКОВ, Татьяна ЗЫРЯНОВА, Артем КОЗЕНКОВ, Евгений КАШИН, Денис КАЗАКОВ, Ярославна ПРИЛЕПСКАЯ, Анастасия ЩЕГЛОВА, Юлия ПОНОМАРЕВА, Артем ВАСЮКОВ.

Винни Пух — толстый медвежонок, который любит поесть, а кроме того он сочиняет песенки, пяхтелки, сопелки и кричалки на все случаи жизни. Любое безвыходное положение, в которое попадает медвежонок, превращается в захватывающее приключение для всех его друзей.

Стоимость: 320−350 р.