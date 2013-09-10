Русская сказка в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Сергей Мазанов

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

Иван Царевич — Ярослав Харитонов / Дмитрий Локтионов

Царевна-Лягушка / Василиса — Елена Смолина

Дмитрий Царевич — Станислав Емельяненко

Петр Царевич — Максим Авдеев

Царь-Батюшка — Михаил Головко

Иванушка — Денис Казаков

Марья — Ярославна Прилепская

Марфа — Евгения Сидорова

Баба-Яга — Евгений Кашин

Кощей — Заслуженный артист Рф Селимжан Исмангулов

Медведица Таня — Вера Москалева

Основа пьесы — русская сказка «Царевна-лягушка». Иван-царевич вынужден жениться на лягушке — именно к ней угодила его стрела. Волшебная лягушка оказывается настоящей царевной Василисой, которая тут же очаровывает царя и всех гостей. Увидев такое превращение, Иван в радостях сжигает лягушачью кожу, надеясь, что это Василиса навсегда останется в человеческом облике. Но он даже не догадывался, что за превращениями девушки стоит никто иной, как Кощей Бессмертный, который забирает красавицу в плен.

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).