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Царевна-лягушка

Царевна-лягушка

Русская сказка в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

  • Иван Царевич — Ярослав Харитонов / Дмитрий Локтионов
  • Царевна-Лягушка / Василиса — Елена Смолина
  • Дмитрий Царевич — Станислав Емельяненко
  • Петр Царевич — Максим Авдеев
  • Царь-Батюшка — Михаил Головко
  • Иванушка — Денис Казаков
  • Марья — Ярославна Прилепская
  • Марфа — Евгения Сидорова
  • Баба-Яга — Евгений Кашин
  • Кощей — Заслуженный артист Рф Селимжан Исмангулов
  • Медведица Таня — Вера Москалева

Основа пьесы — русская сказка «Царевна-лягушка». Иван-царевич вынужден жениться на лягушке — именно к ней угодила его стрела. Волшебная лягушка оказывается настоящей царевной Василисой, которая тут же очаровывает царя и всех гостей. Увидев такое превращение, Иван в радостях сжигает лягушачью кожу, надеясь, что это Василиса навсегда останется в человеческом облике. Но он даже не догадывался, что за превращениями девушки стоит никто иной, как Кощей Бессмертный, который забирает красавицу в плен.

Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
11 мая 2017, четверг
11:00
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12 мая 2017, пятница
11:00
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