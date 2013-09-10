Царевна-лягушка
Русская сказка в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
- Иван Царевич — Ярослав Харитонов / Дмитрий Локтионов
- Царевна-Лягушка / Василиса — Елена Смолина
- Дмитрий Царевич — Станислав Емельяненко
- Петр Царевич — Максим Авдеев
- Царь-Батюшка — Михаил Головко
- Иванушка — Денис Казаков
- Марья — Ярославна Прилепская
- Марфа — Евгения Сидорова
- Баба-Яга — Евгений Кашин
- Кощей — Заслуженный артист Рф Селимжан Исмангулов
- Медведица Таня — Вера Москалева
Основа пьесы — русская сказка «Царевна-лягушка». Иван-царевич вынужден жениться на лягушке — именно к ней угодила его стрела. Волшебная лягушка оказывается настоящей царевной Василисой, которая тут же очаровывает царя и всех гостей. Увидев такое превращение, Иван в радостях сжигает лягушачью кожу, надеясь, что это Василиса навсегда останется в человеческом облике. Но он даже не догадывался, что за превращениями девушки стоит никто иной, как Кощей Бессмертный, который забирает красавицу в плен.
Стоимость билетов: 250 Р (1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).