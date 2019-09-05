Традиционная роспись по дереву

На мастер-классе участники освоят простейшие приемы росписи по дереву, познакомятся с материалами и инструментами, необходимыми для работы, узнают об архаичной символике разных техник. Обратившись к традициям мезенской росписи, посетители музея нарисуют свою «историю».

Мастер-класс состоит из двух занятий. На первом занятии, которое состоится 7 сентября деревянную заготовку загрунтуют, нанесут эскиз и распишут. Второе занятие состоится 14 сентября. На этой встрече можно будет внести коррективы в роспись и дополнить рисунок, а в завершении — закрепить лаком для сохранности.

Стоимость: 200 р.