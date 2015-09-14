Спящий красавец

М. Новаков. Сказка что надо и синхробуффонада в двух действиях.

Захотел царь своенравную дочку замуж выдать! Велел ей взять лук, стрелу золотую с клеймом царским и стрелять… Куда стрела попадет — так ей и надо. И ведь все равно царю-батюшке, что это из другой сказки (там еще лягушек потом целовать надо, бр-р-р-р). И Ванька-жених не заступится — ему лишь бы спать, чтоб сил на подвиг ратный хватило! Ну, и пускай! Царевна Веселина сама своей судьбе хозяйка! Найдет она себе настоящего жениха — смелого, доброго и красивого. И ничего, что спящим красавец окажется… Ведь все лучше красавца целовать, чем лягушку!