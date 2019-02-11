По независящим от Myslo-кассы причинам, шоу отменяется. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату средств поступит по эл. почте.

В Городском концертном зале состоится фантастическое шоу «Спасение космического портала» — продолжение полюбившегося всем шоу «Восстание роботов! Спасение Нового года!»

В компанию к Роботам с планеты Осирис добавились Зеленый Гигант, Защитник с Щитом, а самое главное, что Миссия, на которую отправятся ребята еще Важнее и Ответственнее!

По сюжету Злодей гигант Мегатрониус пытается помешать объединению суперсилы. Он планирует навсегда закрыть «врата», через которые супергерои всех пространств и галактик могут объединяться в случае опасности. Огромные роботы с планеты Осирис и команда супергероев во главе с Зеленым Гигантом, Защитником с щитом и железным Тони отправятся в увлекательное приключение по спасению космического портала. Супергероям потребуется помощь самых смелых и отважных ребят.

Кроме фантастического приключения гостей ждет:

световое и барабанное шоу

азотные бумы

суперинтерактивы для всей семьи