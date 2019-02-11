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Спасение космического портала

Спасение космического портала

По независящим от Myslo-кассы причинам, шоу отменяется. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату средств поступит по эл. почте.

В Городском концертном зале состоится фантастическое шоу «Спасение космического портала» — продолжение полюбившегося всем шоу «Восстание роботов! Спасение Нового года!»

В компанию к Роботам с планеты Осирис добавились Зеленый Гигант, Защитник с Щитом, а самое главное, что Миссия, на которую отправятся ребята еще Важнее и Ответственнее!

По сюжету Злодей гигант Мегатрониус пытается помешать объединению суперсилы. Он планирует навсегда закрыть «врата», через которые супергерои всех пространств и галактик могут объединяться в случае опасности. Огромные роботы с планеты Осирис и команда супергероев во главе с Зеленым Гигантом, Защитником с щитом и железным Тони отправятся в увлекательное приключение по спасению космического портала. Супергероям потребуется помощь самых смелых и отважных ребят.

Кроме фантастического приключения гостей ждет:

  • световое и барабанное шоу
  • азотные бумы
  • суперинтерактивы для всей семьи

Это фантастическое приключение никого не оставит равнодушным!
Нужен Именно Ты!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 апреля 2019, воскресенье
12:00
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