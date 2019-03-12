Школа, вперед!
Тульский цирк проводит среди учеников начальных школ Тулы и области творческий конкурс «Школа, вперед!».
Участникам конкурса предлагается написать рассказ о своем любимом учителе, о том, как проходят занятия в школе, как организован классный досуг и каникулы, и почему их учитель самый лучший.
Подробнее о конкурсе можно посмотреть здесь.
Финал конкурса состоится 14 апреля в 12.00 на представлении «Цирка больших зверей», где будут подведены итоги конкурса и жюри наградит
3 победителей.
Главным призом станет путёвка на три дня для учителя, его семьи или друзей в «Большой Санкт-Петербургский
государственный цирк».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
14 апреля 2019, воскресенье
12:00