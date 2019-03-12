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Школа, вперед!

Школа, вперед!

Тульский цирк проводит среди учеников начальных школ Тулы и области творческий конкурс «Школа, вперед!».

Участникам конкурса предлагается написать рассказ о своем любимом учителе, о том, как проходят занятия в школе, как организован классный досуг и каникулы, и почему их учитель самый лучший.

Подробнее о конкурсе можно посмотреть здесь

Финал конкурса состоится 14 апреля в 12.00 на представлении «Цирка больших зверей», где будут подведены итоги конкурса и жюри наградит
3 победителей.

Главным призом станет путёвка на три дня для учителя, его семьи или друзей в «Большой Санкт-Петербургский
государственный цирк».

 
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
14 апреля 2019, воскресенье
12:00
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