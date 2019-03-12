Тульский цирк проводит среди учеников начальных школ Тулы и области творческий конкурс «Школа, вперед!».

Участникам конкурса предлагается написать рассказ о своем любимом учителе, о том, как проходят занятия в школе, как организован классный досуг и каникулы, и почему их учитель самый лучший.

Подробнее о конкурсе можно посмотреть здесь.

Финал конкурса состоится 14 апреля в 12.00 на представлении «Цирка больших зверей», где будут подведены итоги конкурса и жюри наградит

3 победителей.