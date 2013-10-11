Проделки Шапокляк

«Новая сказка со старыми героями» - так можно представить зрителям жанр этого забавного музыкального представления. Нет, только не подумайте, что герои и правда старые! Просто они ваши старые знакомые. И Ослик Иа, и Заяц, и Волк. Разве только Шапокляк молодой не назовёшь. Но и она ещё будь здоров! Такую историю вокруг себя завертела - весь лес на уши подняла. Уж не в зависти ли тут дело? Подумать только: Ослику нашлась роль в суперфильме, а о Шапокляк никто даже и не вспомнил! И вот, найдя помощника (догадались, наверное, какого?), наша «милая» старушка спрятала Иа так далеко, что для розысков понадобился сам Гениальный Сыщик. Что же он будет делать? Ой, не знаем, не знаем. Приходите на нашу лесную опушку - посмотрим вместе, а заодно повеселимся, порезвимся, подурачимся, получим заряд хорошего настроения в компании с любимцами детей - мультяшными героями.

Действующие лица и исполнители:

Волк из «Ну, погоди!» - Андрей Абрамов, Олег Спиренков, Алексей Копотилов

Сыщик из «Бременских музыкантов» - Андрей Абрамов

Ослик ИА - Ринад Кондаев

Чёрный плащ - Сергей Буряков

Госпожа Шапокляк - Любовь Пахомова, Татьяна Еремеева, Татьяна Кондаева

Автор пьесы - О. Колин

Режиссёр-постановщик – О. Карнер

Художник-постановщик – О. Карнер

Художник по костюмам - Лариса Кузьмина

Музыкальное оформление - О. Карнер

Продолжительность спектакля 1 час 5 минут