Плюшкин магазин: детство В.В. Вересаева

6 июля пройдет тематическая встреча, посвященная воспоминаниям В. В. Вересаева , в рамках проекта «Плюшкин магазин». Встреча под названием «Машина времени» пройдёт в Доме-музее В. В. Вересаева .

Напомним, в семье писателя «магазином» называли шкаф, куда хозяйка дома прятала не убранные детьми игрушки. В музее же он преобразуется в коллекцию творческих идей. На этот раз участники встречи словно на машине времени переместятся в детство. Путешественников" ждет интересная программа: они узнают о детстве писателя, вспомнят свои детские игры и, конечно же, поиграют в те, которые описаны в «Воспоминаниях» Вересаева. Изюминкой встречи станет игра «Секретики» — гости сделают небольшие «секреты» с пожеланиями на будущее и спрячут их на территории усадьбы Смидовичей.

Вход свободный.

Напомним, в семье Викентия Вересаева «Плюшкиным магазином» называли шкаф, его мама, Елизавета Павловна, прятала не убранные детьми игрушки. В музее же «магазин» стал символом собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.