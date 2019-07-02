афиша
афиша
Регистрация
Плюшкин магазин: детство В.В. Вересаева

Плюшкин магазин: детство В.В. Вересаева

6 июля пройдет тематическая встреча, посвященная воспоминаниям В. В. Вересаева, в рамках проекта «Плюшкин магазин». Встреча под названием «Машина времени» пройдёт в Доме-музее В. В. Вересаева.

Напомним, в семье писателя «магазином» называли шкаф, куда хозяйка дома прятала не убранные детьми игрушки. В музее же он преобразуется в коллекцию творческих идей. На этот раз участники встречи словно на машине времени переместятся в детство. Путешественников" ждет интересная программа: они узнают о детстве писателя, вспомнят свои детские игры и, конечно же, поиграют в те, которые описаны в «Воспоминаниях» Вересаева. Изюминкой встречи станет игра «Секретики» — гости сделают небольшие «секреты» с пожеланиями на будущее и спрячут их на территории усадьбы Смидовичей.

Вход свободный.

 

Напомним, в семье Викентия Вересаева «Плюшкиным магазином» называли шкаф, его мама, Елизавета Павловна, прятала не убранные детьми игрушки. В музее же «магазин» стал символом собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
6 июля 2019, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.