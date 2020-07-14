Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда»
17 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и А.Левенбука.
Добрейший кот Леопольд и его юркие противники - Серый и Белый мышата заставят смеяться над своими проделками и конфликтами и, конечно, помирятся в конце спектакля. Правда, вредные мышки успеют потрепать нервы миролюбивому коту.
Премьера спектакля состоялась 17 февраля 2008 года.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
17 июля 2020, пятница
18:00
18 июля 2020, суббота
18:00
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
26 июля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽