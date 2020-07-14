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Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда»

Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда»

17 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и А.Левенбука.
Добрейший кот Леопольд и его юркие противники - Серый и Белый мышата заставят смеяться над своими проделками и конфликтами и, конечно, помирятся в конце спектакля. Правда, вредные мышки успеют потрепать нервы миролюбивому коту.
Премьера спектакля состоялась 17 февраля 2008 года.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
17 июля 2020, пятница
18:00
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18 июля 2020, суббота
18:00
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Касса
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Автобусный тур «Просторы Бежина луга»
Купить билет
26 июля, воскресенье 09:00
Бежин луг
 ₽  Билеты: 2200-2400 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Пилот
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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