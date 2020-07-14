Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда»

17 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и А.Левенбука.

Добрейший кот Леопольд и его юркие противники - Серый и Белый мышата заставят смеяться над своими проделками и конфликтами и, конечно, помирятся в конце спектакля. Правда, вредные мышки успеют потрепать нервы миролюбивому коту.

Премьера спектакля состоялась 17 февраля 2008 года.

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