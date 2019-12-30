В Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по мотивам

русской народной сказки.

Это волшебная и поучительная история, в которой зло и жадность наказаны, а доброта и терпение вознаграждаются. Под чарующие звуки оркестра русских народных инструментов перед зрителями развернётся сказочное действо, сопровождаемое народными песнями и танцами, а чудесные картины песочного шоу сделают его ярким, зрелищным и неповторимым.

Оркестр русских народных инструментов «Тула»

Художественный руководитель и главный дирижёр — Владимир АЛЕНИЧЕВ

Детский фольклорный ансамбль «Ладушки»

Художественный руководитель — Ирина БРЫКОВА

Режиссёр — Елена Харькова