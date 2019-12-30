Морозко
В Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по мотивам
русской народной сказки.
Это волшебная и поучительная история, в которой зло и жадность наказаны, а доброта и терпение вознаграждаются. Под чарующие звуки оркестра русских народных инструментов перед зрителями развернётся сказочное действо, сопровождаемое народными песнями и танцами, а чудесные картины песочного шоу сделают его ярким, зрелищным и неповторимым.
Оркестр русских народных инструментов «Тула»
Художественный руководитель и главный дирижёр — Владимир АЛЕНИЧЕВ
Детский фольклорный ансамбль «Ладушки»
Художественный руководитель — Ирина БРЫКОВА
Режиссёр — Елена Харькова
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
26 января 2020, воскресенье
12:00
4 февраля 2020, вторник
11:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
31 января, пятница 16:00
₽ Билеты: 6000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽