Микроскоп и я

В новом здании Тульского областного экзотариума гости смогут увидеть удивительный мир, незаметный человеческому глазу. Юные исследователи почувствуют себя первооткрывателем микровселенной.

Количество мест ограничено.



Стоимость: по предварительной записи 300 рублей (билеты «взрослый + ребенок» уже входят в эту сумму), без записи: +50 рублей к стоимости детского билета.