Микроскоп и я
В новом здании Тульского областного экзотариума гости смогут увидеть удивительный мир, незаметный человеческому глазу. Юные исследователи почувствуют себя первооткрывателем микровселенной.
Количество мест ограничено.
Стоимость: по предварительной записи 300 рублей (билеты «взрослый + ребенок» уже входят в эту сумму), без записи: +50 рублей к стоимости детского билета.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 апреля 2019, суббота
13:00