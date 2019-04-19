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Микроскоп и я

Микроскоп и я

В новом здании Тульского областного экзотариума гости смогут увидеть удивительный мир, незаметный человеческому глазу. Юные исследователи почувствуют себя первооткрывателем микровселенной.

Количество мест ограничено.

Стоимость: по предварительной записи 300 рублей (билеты «взрослый + ребенок» уже входят в эту сумму), без записи: +50 рублей к стоимости детского билета.

 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 апреля 2019, суббота
13:00
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