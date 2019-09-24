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Маугли в экзотариуме

Маугли в экзотариуме

Впервые в нашем городе! Спектакль о приключениях Лягушонка Маугли сойдёт со сцены в настоящие джунгли. Показ приурочен ко дню рождения Тульского экзотариума, и его питомцы примут непосредственное участие в представлении.

Количество билетов строго ограничено. После спектакля зрители смогут ознакомиться с экспозицией экзотариума.

Время: 1 октября, 18.30.
Место: Тульский экзотариум (ЦПКиО им. П.П. Белоусова).
Возрастной рейтинг 6+.

 

Билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» – пр. Ленина, 85, корпус 1 (LikёrkaLoft, 2 этаж) и на сайте teatrtula.ru.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
1 октября 2019, вторник
18:30
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