Маугли в экзотариуме

Впервые в нашем городе! Спектакль о приключениях Лягушонка Маугли сойдёт со сцены в настоящие джунгли. Показ приурочен ко дню рождения Тульского экзотариума, и его питомцы примут непосредственное участие в представлении.



Количество билетов строго ограничено. После спектакля зрители смогут ознакомиться с экспозицией экзотариума.



Время: 1 октября, 18.30.

Место: Тульский экзотариум (ЦПКиО им. П.П. Белоусова).

Возрастной рейтинг 6+.

Билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» – пр. Ленина, 85, корпус 1 (LikёrkaLoft, 2 этаж) и на сайте teatrtula.ru.