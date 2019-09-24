Маугли в экзотариуме
Впервые в нашем городе! Спектакль о приключениях Лягушонка Маугли сойдёт со сцены в настоящие джунгли. Показ приурочен ко дню рождения Тульского экзотариума, и его питомцы примут непосредственное участие в представлении.
Количество билетов строго ограничено. После спектакля зрители смогут ознакомиться с экспозицией экзотариума.
Время: 1 октября, 18.30.
Место: Тульский экзотариум (ЦПКиО им. П.П. Белоусова).
Возрастной рейтинг 6+.
Билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» – пр. Ленина, 85, корпус 1 (LikёrkaLoft, 2 этаж) и на сайте teatrtula.ru.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
1 октября 2019, вторник
18:30
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽