Мастер-класс: Слетятся все бабочки-голубянки

На новом мастер-классе продолжится знакомство с обитателями Куликова поля и разнообразными техниками в работе с шерстью. Вместе с мастером Екатериной Зерновой любители рукоделия создадут необычное украшение из шерсти — бабочку-голубянку. Впервые валяная вещица будет сделана по трафарету, но с использованием знакомых приемов мокрого и сухого валяния. Готовую бабочку можно будет легко превратить в брошь или приколоть на шляпку.



Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.





Стоимость: 100 р.