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Мастер-класс: Слетятся все бабочки-голубянки

Мастер-класс: Слетятся все бабочки-голубянки

На новом мастер-классе продолжится знакомство с обитателями Куликова поля и разнообразными техниками в работе с шерстью. Вместе с мастером Екатериной Зерновой любители рукоделия создадут необычное украшение из шерсти — бабочку-голубянку. Впервые валяная вещица будет сделана по трафарету, но с использованием знакомых приемов мокрого и сухого валяния. Готовую бабочку можно будет легко превратить в брошь или приколоть на шляпку.


Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.



Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
28 апреля 2018, суббота
17:00
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