В Богородицком дворце-музее пройдет мастер-класс «Куклы наших бабушек».

На протяжении столетий любимыми игрушками девочек остаются куклы. Они воспитывают добрые чувства, прививают любовь к труду, развивают чувство вкуса и материнский инстинкт. Во время мероприятия участники познакомятся с историей происхождения и ролью традиционной тряпичной куклы в России. В частности, в Тульской и соседних губерниях. Научные сотрудники музея расскажут о самых популярных куколках и помогут сделать одну из них.

Стоимость: 50 р.