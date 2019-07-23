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Куклы наших бабушек

Куклы наших бабушек

В Богородицком дворце-музее пройдет мастер-класс «Куклы наших бабушек».

На протяжении столетий любимыми игрушками девочек остаются куклы. Они воспитывают добрые чувства, прививают любовь к труду, развивают чувство вкуса и материнский инстинкт. Во время мероприятия участники познакомятся с историей происхождения и ролью традиционной тряпичной куклы в России. В частности, в Тульской и соседних губерниях. Научные сотрудники музея расскажут о самых популярных куколках и помогут сделать одну из них.

Стоимость: 50 р.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
26 июля 2019, пятница
16:00
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