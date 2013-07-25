Котёнок по имени Гав
Джаз, компьютер и котёнок… Скажете, какое-то странное соседство? Ничего подобного! Точнее, так: ничего подобного вы никогда не видели, а теперь — увидите!!! Следуя за фантазией режиссёра А. Абрамова, компьютер нарисует декорации, джаз создаст нужное настроение, а котёнок… Котёнок со странным именем «Гав» просто выйдет во двор, и всё вокруг незаметно изменится: собаки перестанут собачиться с котами, взрослые начнут прислушиваться к мнению детей, и все вместе вдруг поймут, как интересно и важно быть особенным, непохожим друг на друга. Про обаятельного Котёнка и шустрого Щенка, взрослого прагматичного Кота и сурового, но справедливого Пса рассказал писатель Г. Остер, а замечательных кукол нарисовал для нашего спектакля художник А. Лукомский. Между прочим, это штоковые марионетки — куклы редкие, своеобразные, любопытные. Не упустите возможность показать их детям, которым обязательно запомнится эта лиричная и озорная, добрая и мудрая история.
Действующие лица и исполнители:
Котёнок Гав — Ирина Атлашкина
Кот — Ринад Кондаев
Щенок — Юлия Бороздина, Татьяна Еремеева
Пёс — Сергей Буряков
Автор пьесы — Григорий Остер (Инсценировка Андрея Абрамова)
Режиссёр-постановщик — Андрей Абрамов
Художник-постановщик — Андрей Лукомский
Музыкальное оформление — Марина Гладнева, Виктор Иевлев