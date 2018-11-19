Елки ВКУБЕ!
В преддверии Нового года юных гостей ждет новогодняя шоу-программа.
Только на 3 дня (26,27,28 декабря), специально к Новому Году, самое крутое игровое пространство для детей в Туле «ВКУБЕ» превратится в место, где сбываются мечты.
На праздник приглашаются дети в возрасте от 0 до 14 лет и их родители. Для каждого возраста свои приключения и своя программа:
Приобрести билеты в Myslo кассе можно по ссылкам в описании.
- 5−7 лет — «Осколки Нового года» начало 12.00, стоимость 1200р;
- 8−10 лет — «Новогодняя вакцина» начало в 15.00, стоимость 1200р;
- 11−14 лет — «Прокачай свой Новый год!» начало в 18.00 стоимость 1200р.
Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:
- Каждому ребёнку — подарок!
- После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
- Билет действует для 1 ребенка и 1 взрослого (Билет для второго стоит 300р, приобретается на входе)
- скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
26 декабря 2018, среда
10:00
26 декабря 2018, среда
12:00
26 декабря 2018, среда
15:00
26 декабря 2018, среда
18:00
27 декабря 2018, четверг
12:00
27 декабря 2018, четверг
15:00
27 декабря 2018, четверг
18:00
28 декабря 2018, пятница
10:00
28 декабря 2018, пятница
12:00
28 декабря 2018, пятница
15:00
28 декабря 2018, пятница
18:00