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Елки ВКУБЕ!

Елки ВКУБЕ!

В преддверии Нового года юных гостей ждет новогодняя шоу-программа.

Только на 3 дня (26,27,28 декабря), специально к Новому Году, самое крутое игровое пространство для детей в Туле «ВКУБЕ» превратится в место, где сбываются мечты.

На праздник приглашаются дети в возрасте от 0 до 14 лет и их родители. Для каждого возраста свои приключения и своя программа:

Приобрести билеты в Myslo кассе можно по ссылкам в описании.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:

  • Каждому ребёнку — подарок!
  • После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
  • Билет действует для 1 ребенка и 1 взрослого (Билет для второго стоит 300р, приобретается на входе)
  • скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
ВКубе, семейно-развлекательный центр
26 декабря 2018, среда
10:00
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26 декабря 2018, среда
12:00
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26 декабря 2018, среда
15:00
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