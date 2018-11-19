Елки ВКУБЕ!

В преддверии Нового года юных гостей ждет новогодняя шоу-программа.

Только на 3 дня (26,27,28 декабря), специально к Новому Году, самое крутое игровое пространство для детей в Туле «ВКУБЕ» превратится в место, где сбываются мечты.

На праздник приглашаются дети в возрасте от 0 до 14 лет и их родители. Для каждого возраста свои приключения и своя программа:

Приобрести билеты в Myslo кассе можно по ссылкам в описании.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу: