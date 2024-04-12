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Концерт «Руки Вверх!», два дня ЛСП и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Концерт «Руки Вверх!», два дня ЛСП и вечеринка нулевых: выходные в Туле

А еще «Турботур» во «Флигеле», IT-конференция в «Октаве» и полуфиналы тульской Юниор-лиги КВН — в нашем обзоре.

Руки Вверх!

Когда: 13 апреля, суббота, 19.00.
Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 2700 руб.
 

Руки Вверх!

13 апреля в Ледовом дворце пройдет концерт группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова

Скажите, кто же не знает Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!»? Артист, на концерт которого ходят сразу несколько поколений зрителей. Группа, чья музыка вызывает шквал эмоций и воспоминаний, у кого-то это память о первой любви, а кто-то ностальгирует о своей беззаботной юности.

 

ЛСП

Когда: 12 и 13 апреля, пятница, суббота, 19.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб.
 

ЛСП

12 и 13 апреля в Concert Hall выступит «ЛСП». Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнаженная дерзость… Всё верно — скоро концерт «ЛСП».

 

Нулевые& 90’s

Когда: 13 апреля, суббота, 22.00.
Где: Караоке-баре «Юность».
Стоимость: от 300 руб.
 

Нулевые&90’s

13 апреля в караоке-баре «Юность» пройдет вечеринка «Нулевые& 90’s».

Вместе будем дэнсить под хиты 90-х и 2000-х: евродэнс, медляки и поп нашего времени. 

 

Турботур

Когда: 12 апреля, пятница, 19.00.
Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 300 руб.
 

Турботур

12 апреля в баре «Флигель» пройдет серия вечеринок, заряженных на ощущение старой доброй тусовки — «Турботур».

Вас захлестнёт безудержное веселье, которое будут поддерживать команды из Санкт-Петербурга, Тулы и Москвы. Отличный лайнап, полностью обновлённый саунд.

 

Серебро

Когда: 13 апреля, суббота, 19.00.
Место: улица Пороховая, 33-а.
 

Серебро

13 апреля в Туле покажут спектакль-инверсию «Серебро».

Хрустальные ручьи поэзии серебряного века, метафоры, взрезающие грудную клетку и точки строф, как пули в голову. Как писала Марина Цветаева: «Я слово беру на прицел».

Поэзия как лекарство, дружеский совет в минуту отчаяния, оружие и способ воскреснуть — необузданный мир Мандельштама, экстравагантная Тэффи и хлесткая Гиппиус.

 

СТАРТ в IT

Когда: 13 апреля, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

СТАРТ в IT

13 апреля в «Октаве» пройдет конференция «СТАРТ в IT» — для начинающих специалистов и тех, кто только хочет начать работу в сфере информационных технологий.

В программе — выступления работодателей-лидеров рынка IT, открытая стенд-зона для гостей, где можно пообщаться с представителями различных компаний.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 14 апреля, воскресенье, 19.00.
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.
 

Квартирники в кафе «Октавы»

14 апреля в «Октаве» в рамках квартирника выступит группа LaVerden.

Фолк-проект LaVerden подарит вам незабываемое ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека! Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Хотя иной раз они не прочь похулиганить и совместить в своей музыке балладу XIV века с рок-хитом.

 

Полуфиналы тульской Юниор-лиги КВН

Когда: 13, 14 апреля, суббота, воскресенье, 16.00.
Где: Актовый зал 4-го корпуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Вход по регистрации (регистрация на 13 апреля | регистрация на 14 апреля).
 

Полуфиналы Тульской Юниор-лиги КВН

13 и 14 апреля в актовом зале 4-го корпуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого пройдут полуфиналы тульской Юниор-лиги КВН.

 

Белые ночи

Когда: 14 апреля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

14 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

а что в кино?

Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди, он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения.

Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…
 

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сегодня, в 12:10 0
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