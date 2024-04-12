Концерт «Руки Вверх!», два дня ЛСП и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Руки Вверх!
Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 2700 руб.
13 апреля в Ледовом дворце пройдет концерт группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова.
Скажите, кто же не знает Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!»? Артист, на концерт которого ходят сразу несколько поколений зрителей. Группа, чья музыка вызывает шквал эмоций и воспоминаний, у кого-то это память о первой любви, а кто-то ностальгирует о своей беззаботной юности.
ЛСП
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб.
12 и 13 апреля в Concert Hall выступит «ЛСП». Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнаженная дерзость… Всё верно — скоро концерт «ЛСП».
Нулевые& 90’s
Где: Караоке-баре «Юность».
Стоимость: от 300 руб.
13 апреля в караоке-баре «Юность» пройдет вечеринка «Нулевые& 90’s».
Вместе будем дэнсить под хиты 90-х и 2000-х: евродэнс, медляки и поп нашего времени.
Турботур
Где: Бар «Флигель».
Стоимость: 300 руб.
12 апреля в баре «Флигель» пройдет серия вечеринок, заряженных на ощущение старой доброй тусовки — «Турботур».
Вас захлестнёт безудержное веселье, которое будут поддерживать команды из Санкт-Петербурга, Тулы и Москвы. Отличный лайнап, полностью обновлённый саунд.
Серебро
13 апреля в Туле покажут спектакль-инверсию «Серебро».
Хрустальные ручьи поэзии серебряного века, метафоры, взрезающие грудную клетку и точки строф, как пули в голову. Как писала Марина Цветаева: «Я слово беру на прицел».
Поэзия как лекарство, дружеский совет в минуту отчаяния, оружие и способ воскреснуть — необузданный мир Мандельштама, экстравагантная Тэффи и хлесткая Гиппиус.
СТАРТ в IT
Где: Кластер «Октава».
13 апреля в «Октаве» пройдет конференция «СТАРТ в IT» — для начинающих специалистов и тех, кто только хочет начать работу в сфере информационных технологий.
В программе — выступления работодателей-лидеров рынка IT, открытая стенд-зона для гостей, где можно пообщаться с представителями различных компаний.
Квартирники в кафе «Октавы»
Стоимость: от 360 руб.
14 апреля в «Октаве» в рамках квартирника выступит группа LaVerden.
Фолк-проект LaVerden подарит вам незабываемое ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека! Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Хотя иной раз они не прочь похулиганить и совместить в своей музыке балладу XIV века с рок-хитом.
Полуфиналы тульской Юниор-лиги КВН
Где: Актовый зал 4-го корпуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Вход по регистрации (регистрация на 13 апреля | регистрация на 14 апреля).
13 и 14 апреля в актовом зале 4-го корпуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого пройдут полуфиналы тульской Юниор-лиги КВН.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
14 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Онегин
Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…