Постройнеть к лету: план действий от врача-косметолога

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Работа с телом — не для ленивых: для идеальной фигуры нужно изменить образ жизни, пищевые привычки, привести в порядок здоровье, добавить физическую активность.

Но и современные эстетические технологии в этом тоже отлично помогают. Как — знает врач-косметолог Елена Черных.

— Елена, за зиму многие теряют форму и к лету стремятся спешно себя восстановить. У косметологии есть способы скорректировать фигуру?

— Конечно, есть, но нужно четко понимать: косметология — это ни в коем случае не способ борьбы с ожирением, а возможность справиться с локальными недостатками, от которых сложно избавиться даже с помощью правильного питания и спорта. То есть человек в целом стройный, без избыточного веса, но есть участки тела, которые ему не нравятся: «ушки» на бедрах, животик, «валики» на боках и так далее. С такими проблемными зонами успешно работают наши аппаратные технологии. Например, процедура Evolve помогает устранить так называемые «жировые ловушки» на животе, боках, бедрах, спине, руках, проработать сразу и кожу, и мышцы, и жировую ткань.

Новая процедура нашей клиники — нехирургический липолиз BODY FX на израильской платформе InMode. Одновременное воздействие вакуума и радиочастотной энергии вызывает разрушение жировых клеток и уменьшение объемов, способствует подтяжке кожи и устранению целлюлита.

Если же избыток веса таков, что уже можно говорить об ожирении или метаболическом синдроме, — это уже состояния, требующие лечения у эндокринолога, пересмотра питания, изменения образа жизни. В этой большой и длительной работе косметология тоже будет полезна, но уже с другими процедурами. В частности, очень хороша прессотерапия, которая помогает выводить лишнюю жидкость из межклеточного пространства.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Правда ли, что сейчас можно «сделать» кубики пресса, округлые ягодицы и другие красивые рельефы с помощью аппаратных процедур?

— Да, можно, но повторюсь: эти технологии работают только на подготовленной «базе», стройном теле, которое человек хочет довести до более привлекательной формы. Это когда нет лишнего веса, но хочется большей скульптурности, красивого рельефа, более выраженных ягодиц или мышц живота. В этом случае отличным помощником может стать процедура Evolve, когда за 30 минут происходит 280 000 сокращений мышечных волокон. Такую нагрузку не получишь даже на самой интенсивной тренировке.

— Многие женщины всю жизнь сражаются с целлюлитом. Почему эта борьба иногда бывает безрезультатной? И что нового есть в косметологии для работы с этим недостатком?

— Когда функция детоксикации в организме перестает работать должным образом (в силу образа жизни, питания, вредных привычек), ее берет на себя жировая ткань. Она накапливает повреждающие вещества и изолирует их от организма — так появляется целлюлит. Проблема усугубляется тем, что эта ткань фиброзная, плотная (как раз те самые перетяжки и неровности, которые формируют эффект апельсиновой корки), и ее сложно разрушить. Поэтому при коррекции целлюлита очень важны процедуры детокса — с нормализацией питания, отказом от переработанных рафинированных продуктов, с достаточным количеством воды. Детоксу способствуют водорослевые обертывания, баня — все то, что вытягивает токсины из организма. Но так как они «запаяны» в твердую фиброзную капсулу, без дефиброзирующих методов не обойтись. «Разбить» эти капсулы помогает ударно-волновая терапия и карбокситерапия (инъекции углекислого газа) — эти процедуры имеют доказанное дефиброзирующее действие. Мы убираем фиброз, работаем над детоксикацией организма, и вместе это позволяет победить целлюлит.

— Если на теле появляются возрастные изменения (дряблость, провисание кожи), что может предложить косметолог?

— По телу прекрасно работают те же методы, которые применяются на коже лица: лазерные шлифовки, игольчатый RF Morpheus8, эффект которого можно усилить стимуляторами коллагена в виде полимолочной кислоты. Все это способствует повышению упругости, подтяжке и омоложению кожи тела.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Поделитесь личным секретом стройности! Что делаете вы, чтобы оставаться в форме?

— Никаких секретов нет. Я обычная женщина, и мне свойственны некие погрешности в питании, из-за которых я могу набрать несколько лишних килограммов. Я начинаю их чувствовать, мне с ними некомфортно, и это становится главным стимулом к тому, чтобы пересмотреть питание, внести в него временные ограничения и тем самым вернуться к своему идеальному весу.

И конечно, у меня, как и у многих женщин, есть проблемные зоны: худей-не худей, а в определенных местах объемы остаются как приклеенные. Такие локальные проблемы я решаю с помощью наших аппаратных технологий — они помогают мне быстрее вернуться к той физической форме, в которой я хорошо себя чувствую и нравлюсь себе.