Елки ВКУБЕ!: Прокачай свой Новый год!
Хайпанем немножечко! Вечеринка БЕЗ ВЗРОСЛЫХ!
Микс из самых крутых современных треков. Батл по брейк-дансу B-boy Дед Мороз vs Дети.
Ожидаются Звездные гости: Ольга Пузова, Егор Крип и Димати.
Креативная Фотосессия- перевоплощение.
Новогодний граффити, созданный руками всех ребят.
Флеш-моб от Snow-woman. Неоновая дискотека в Бумажном вихре.
Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:
- Каждому ребёнку — подарок!
- После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
- Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
- скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
26 декабря 2018, среда
18:00
27 декабря 2018, четверг
18:00
28 декабря 2018, пятница
18:00