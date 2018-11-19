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Елки ВКУБЕ!: Прокачай свой Новый год!

Елки ВКУБЕ!: Прокачай свой Новый год!

Хайпанем немножечко! Вечеринка БЕЗ ВЗРОСЛЫХ!

Микс из самых крутых современных треков. Батл по брейк-дансу B-boy Дед Мороз vs Дети.

Ожидаются Звездные гости: Ольга Пузова, Егор Крип и Димати.

Креативная Фотосессия- перевоплощение.

Новогодний граффити, созданный руками всех ребят.

Флеш-моб от Snow-woman. Неоновая дискотека в Бумажном вихре.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:

  • Каждому ребёнку — подарок!
  • После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
  • Билет действует на 1 ребенка и 1 взрослого. Для второго родителя можно приобрести билет на входе по стоимости 300р.
  • скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
ВКубе, семейно-развлекательный центр
26 декабря 2018, среда
18:00
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27 декабря 2018, четверг
18:00
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28 декабря 2018, пятница
18:00
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