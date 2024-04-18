Судная ночь в Аркадии

Премьера: 18.04.2024

Режиссер: Бенджамин Брюэр

Актеры: Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Сэди Соверолл, Джо Диксон, Саманта Коклан, Дейри Макмэхон, Джоэл Гиллман

Жанр: Боевик, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму...