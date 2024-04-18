Судная ночь в Аркадии
Премьера:
18.04.2024
Режиссер:
Бенджамин Брюэр
Актеры:
Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Сэди Соверолл, Джо Диксон, Саманта Коклан, Дейри Макмэхон, Джоэл Гиллман
Жанр:
Боевик, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму...
20 апреля, суббота
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 апреля, воскресенье
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, вторник
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 апреля, среда
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
21 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
23 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
00:00
24 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
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