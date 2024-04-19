10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Во вьетнамском кафе в ТРЦ «Макси» обнаружили тараканов
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В Туле вырос спрос на дачи. За сколько можно купить или арендовать дачку на лето?
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В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!
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Пропавший в Туле крокодил оказался фейком
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17-летний подросток из Суворова 7 раз ударил ровесника ножом и остался на свободе
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На ул. Гоголевской подросток на электросамокате попал под колёса Subaru
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Туляков зовут на общеобластные субботники
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Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря
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В Тульской области за неделю снова подорожала свекла
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Банк России: нехватка кадров и повышенный спрос оказывают давление на цены в Тульской области
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