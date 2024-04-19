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  5. 10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля

10 лучших комментариев: 12 апреля - 19 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Во вьетнамском кафе в ТРЦ «Макси» обнаружили тараканов

- 2 -

В Туле вырос спрос на дачи. За сколько можно купить или арендовать дачку на лето?

- 3 -

В Туле из частного дома сбежал крокодил Гоша: нашедшему награда!

- 4 -

Пропавший в Туле крокодил оказался фейком

- 5 -

17-летний подросток из Суворова 7 раз ударил ровесника ножом и остался на свободе

- 6 -

На ул. Гоголевской подросток на электросамокате попал под колёса Subaru

- 7 -

Туляков зовут на общеобластные субботники

- 8 -

Утром 15 апреля Землю накроет сильнейшая магнитная буря

- 9 -

В Тульской области за неделю снова подорожала свекла

- 10 -

Банк России: нехватка кадров и повышенный спрос оказывают давление на цены в Тульской области

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вчера, в 16:53 +1
 

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6 лучших комментариев: 5 апреля - 12 апреля
6 лучших комментариев: 5 апреля - 12 апреля
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