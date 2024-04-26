Сорок лет назад вся страна узнала тульский «Арсенал»

"Арсенал" на южных сборах перед сезоном 1986 года. Вот так все скромно и дисциплинированно.

Это была игра на Кубок РСФСР в Москве против ФШМ. Через несколько дней, 2 мая, в Калинине, «Арсенал» начал отсчет истории и в играх чемпионата.

У фанатов тоже дебют

В своем первом матче под брендом «Арсенал» тульская команда одержала в Москве победу. Оружейники обыграли на поле детского городка стадиона «Лужники» команду ФШМ 3:2. ФШМ теперь уже не все помнят, расшифровывается как Футбольная школа молодежи. Талантливой молодежи здесь и вправду воспитали столько, что одно перечисление известных фамилий займет не одну публикацию. В чемпионате второй лиги выступала, правда, ни так, ни сяк, но иногда и могла собраться, чтобы дать бой в отдельном локальном матче. Например, во втором круге чемпионата 1985 года москвичи выигрывали в Туле 0:3, только ценой героических усилий тот матч удалось свести к ничьей — 3:3.

В 1984 году фешеэмовцы начали кубковый путь на одну стадию раньше и уже успели победить очень грозное тогда «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Опять же для нового поколения уточним, что Орехово-Зуево — не просто так подмосковный городок. Это, между прочим, колыбель российского футбола. Команда здесь была основана еще в 1909 году английскими рабочими Морозовской мануфактуры, и до революции она несколько раз успела стать чемпионом Москвы. Так что и относились к ней даже в советское время соответствующе.



Лучшее командное фото «Арсенала» в истории. 1984 год. Центральный стадион Тулы, как в лондонском тумане, тоже радуется новому бренду. На фото, кстати, команда вместе с водителями автобуса. Фото В. Малахова.

Первая игра «Арсенала» складывалась следующим образом. Со старта инициативой владели туляки. В конце концов с передачи Андрея Тронникова счет открыл Александр Мазалов. Вскоре в штрафной хозяев удачно поборолся Александр Иващенко и сбросил мяч под удар Геннадию Филимонову. Так счет стал 2:0 в пользу «Арсенала».

Как не отметить, что все четверо — воспитанники тульского футбола. Александр Иващенко после долгого перерыва вернулся в тот год в Тулу. Геннадий Филимонов меньше, чем через десять лет, в составе столичного «Торпедо» будет участником легендарного матча 1/32 финала Кубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюссона. Автозаводцы прошли соперника по серии пенальти, не пропустив ни в гостях, ни на своем стадионе. В протоколе домашнего матча Филимонов отметился предупреждением и отыграл оба матча без замен. В составе же «Арсенала» запомнился несколькими сумасшедшими голами с дальней дистанции, когда мяч по непредсказуемой для голкипера траектории залетал в сетку.

Во втором тайме кубковой игры с ФШМ хозяева сравняли счет. Но в дополнительное время Сергей Носков убежал от всех и забил решающий гол.

Так в первом своем официальном матче «Арсенал» победил 3:2.

Следующий кубковый поединок туляки должны были играть дома с красногорским «Зорким» 9 мая, но — внимание — из-за неготовности поля этот матч был перенесен в Москву. Скажи теперь, что нынешний «Арсенал» не правопреемник того, первого. На малой арене стадиона «Динамо» туляки проиграли 1:2. Единственный мяч у «Арсенала» забил Анатолий Семенов.

В чемпионате СССР «Арсенал» дебютировал под своим новым именем 2 мая 1984 года в Твери, которая тогда еще была городом Калининым, на стадионе «Химик». Местная «Волга» по советским меркам тоже считалась очень авторитетной командой. Во-первых, в десяти предыдущих стартовых поединках сезона местная «Волга» проиграла дома лишь раз. Ну и во-вторых, авторитет — его просто так не прогуляешь. Все помнили, что команда города Калинина — финалист Кубка СССР 1951 года, то есть клуб с традициями. Даже с учетом, что на самом деле под этим брендом скрывалась тогда очередная армейская сборная.



Сумасшедший матч 1985 года против команды первой лиги «Котайка» из Абовяна. Никто особо не рассчитывал на успех, но «Арсенал» не оставил камня на камне от соперника — 5:0! В центре — Юрий Черьевский. Фото В. Малахова.

Первый матч чемпионата туляки провели с хорошим настроением. Владели преимуществом. Мог, например, забивать Анатолий Семенов. Надежен был дебютант команды, девятнадцатилетний вратарь Валерий Клейменов. И все-таки за шесть минут до конца местная команда забила решающий гол.

В каком-то смысле тот матч можно считать и рождением фанатского тульского движения. Если первыми флагами размахивали на стадионе еще в 1977 году на матче со смоленской «Искрой», а в 1979-м — так и вовсе красно-желтыми, то такой массовый организованный выезд болельщиков в совсем неблизкий город, случился впервые. Из Тулы в Калинин приехал зафрахтованный болельщиками «Икарус», который назад вообще пошел даже переполненный.

Поиски бренда

Время очередного подъема тульского футбола связано, конечно, с приходом в команду в 1983 году Ивана Васильевича Золотухина. Принял он ТОЗ, когда тот барахтался где-то в глубинах турнирной таблицы, и за короткое время сумел создать команду, которая вошла в разряд легенд тульского футбола, как «Металлург» конца шестидесятых или «Арсенал» конца девяностых. По-новому она заиграла уже в ходе сезона-83, сумев подняться с предпоследнего на одиннадцатое место. Именно потому на первый календарный матч года болельщики и помчались смотреть свою команду за тридевять земель.

По настоянию Золотухина сезон 1984 года команда встречала с новым названием. Его придумывали всем миром, и, в конце концов, остановились на «Арсенале».

Маркетинговый ход, как бы его все теперь назвали, сработал на все сто. О тульском «Арсенале» заговорили по всей стране. Хотя команды с таким именем бывали в СССР и раньше, но прогремела только Тула. По тем временам новое название выглядело свежо и дерзко. Ну, а шутников заставила примолкнуть игра новоиспеченного «Арсенала». Теперь вообще трудно себе представить, что тульская команда могла называться как-то иначе.



Иван Золотухин на скамейке запасных во время матча. Такие вот были времена — слева Александр Чимбирев, сразу за спиной болельщики. И никаких дополнительных ограждений. Фото А. Добрынина.

В каком-то смысле можно сказать, что главный футбольный бренд области долго искал себя. Каждое десятилетие команда переименовывалась по несколько раз. В первом своем сезоне в 1946 и 1949 годах именовалась «Зенит». В 1959–61 — «Труд», в 1962–63 — «Шахтер», в 1964–73 — «Металлург», в 1974–78 — «Машиностроитель», в 1979–83 — ТОЗ.

Связано это было, конечно, со сменой шефов. Скажем, в 1946 и 1949 годах команда представляла оружейный завод, а «Зенит» был обществом оборонной промышленности.



Вот так совсем неорганизованно тогда переживали за свою команду на трибунах.

Потом флаги на стадионах остались, но упоминание «Зенита» в открытой печати запретили. Исключение сделали только для Ленинграда, Ижевска и Пензы. Так «Зенит» стал просто командой г. Тулы. Запрет был настолько строгим, что даже если, например, в Красногорске в многотиражках могли сообщить, что местный «Зоркий» стал чемпионом ДСО «Зенит», то в других регионах, в частности, в Туле, перепечатать эти заметки по требованию цензуры было невозможно.

В 1962 году футболистов передали самому богатому в то время спортивному обществу — «Шахтер». Больше денег, чем у шахтеров, не было ни у кого. Целое государство в государстве. «Раньше нами правил барин, а теперь Илюша Ларин», — шутили в Туле в пятидесятые годы. Ларин — это начальник подмосковных шахт.



После очень долгого перерыва в 1984 году «Арсенал» начал играть товарищеские мачт с командами высшей лиги. На матче с московским «Спартаком» трибуны были забиты до отказа. Фото А. Добрынина.

Однако с приходом новых спонсоров ситуация не слишком-то улучшилась. Возможно потому, что она пошла вразнос еще раньше. В 1961-м взяли, например, в «Труд» местную легенду — первого тульского мастера спорта по футболу Виктора Бровкина. По приезде он сообщил, что вернулся помочь землякам-футболистам быть в первых рядах, на деле же продолжил развеселую столичную жизнь.

— Повсюду его встречали как прогрессирующего, одаренного, разностороннего футболиста, а однажды даже доверили защищать спортивную честь страны в составе сборной Союза. От головокружительной «карьеры» у парня вскружилась голова, парень почувствовал себя полубогом, — чехвостил Бровкина областной «Молодой коммунар». — Товарищей по команде все чаще стали заменять «друзья» по ресторану, а вскоре молодой мастер стал вести счет не количеству забитых голов, а количеству опорожненных бутылок. «Белоголовка» привела его в офсайт, и блудный сын вернулся в отчий дом.

Газетчики считали, что Бровкин помог лишь организацией систематических пьянок и разложением команды. Отчислили его не с первого раза, несколько раз брали на поруки. Но дисциплина упала надолго.

И вот, наконец, в 1964 году тульский клуб получил имя, которому суждено было стать легендой — «Металлург». То есть команду передали Новотульскому металлургическому комбинату. Тогдашний директор завода Арон Яковлевич Цейтлин сделал все возможное, чтобы тульский «Металлург» стал одной из самых заметных команд в СССР.

В августе того же года старшим тренером назначили заслуженного мастера спорта Алексея Алексеевича Водягина, в недавнем прошлом первоклассного хавбека ЦДКА и московского «Динамо», игравшего вместе с Г. Федотовым и В. Бобровым. С Водягиным команда сумела пробиться в тогдашнюю первую лигу, вырастила целое поколение ярких местных игроков. Но в итоге все дополнительные стимулы для поощрения футболистов обком партии запретил, и «Металлург» прекратил свое существование. Этой теме мы когда-нибудь обязательно посвятим отдельный материал.



Один из самых ярких игроков золотухинской команды — нападающий из Новомосковска Александр Мазалов. Фото В. Малахова.



В 1973 году команду мастеров передали новому оружейному заводу — машиностроительному. Когда «Машиностроитель» скатился в 1978-м на последнее место, футболистов вернули старому оружейному. Казуистика при этом случилась такая. Оружейному заводу команда перешла еще в 1978-м, однако до следующей весны смену названия так никто и не удосужился оформить. Поэтому в календаре и в информационных сообщениях «Советского спорта» 1979 года она по-прежнему была «Машиностроителем», а на программках и афишах — ТОЗом.

И вот, наконец, Иван Васильевич Золотухин обратил внимание, что ТОЗ Тула — просто не по-русски звучит, неграмотно. Получается тавтология: Тульский оружейный завод Тула.

Между жизнью и смертью

Сезон 1984 года начался неприятно. С тяжелым приступом аппендицита еще на южных сборах в больницу угодил лучший бомбардир Павел Шишкин. Команда ходила сдавать ему кровь.

«Самому жутко вспоминать. В неполные 29 лет я, здоровый мужик, оказался между жизнью и смертью, — вспоминал Павел Анатольевич. — В послеоперационный период потерял одиннадцать килограммов. Думаю, что выжил благодаря крепкому организму».



Сезон 1984 года «Арсенал» начал без своего лучшего бомбардира — Павла Шишкина. Фото А. Добрынина.

Потом «Арсенал» вернулся домой, а Шишкин так и остался лежать под присмотром жены в местной больнице. Ситуация продолжала оставаться непростой. Нужны были какие-то лекарства — из тех, что сейчас есть в любой аптеке. Но в том дефицитном обществе их еще надо было достать. Передавали по личной просьбе из какого-то посольства, самолетом.

— Золотухин меня как спортсмена здорово физически подготовил, — вспоминал Павел Шишкин. — Я еще умудрился вернуться в футбол в том же сезоне. Болельщики меня очень тепло встретили. А когда по воле случая заехал в Сухуми к бывшему лечащему врачу, как помню, звали ее Белла Павловна, она только руками всплеснула. Не думала, что вернусь к нормальной жизни.

«Арсенал» на долгое время остался без своего лучшего бомбардира. Болельщики предполагали, что в атаке будет играть вернувшийся домой нападающий Александр Иващенко, но он неожиданно дебютировал на позиции последнего защитника. Еще одним сюрпризом сезона стало появление в составе сразу двух юных вратарей. По условиям того чемпионата, в каждом матче команда второй лиги обязательно должна была задействовать юных футболистов. В гостевом матче — одного, в домашнем — двоих. Однако чтобы доверить восемнадцатилетнему парню последний рубеж обороны — надо было обладать большой смелостью и тренерским предвидением.



Товарищеский матч 1985 года с московским «Динамо». Слева направо: П. Шишкин, бригада тульских арбитров Г. Липихин, Г. Куличенков, О. Хирин, нападающий «Динамо» В. Газзаев. Фото А. Добрынина.

У Золотухина всегда был пунктик именно на молодых голкиперов. Еще когда он работал в Костроме, без всяких указаний регламента, у него в воротах стоял восемнадцатилетний тогда Приходько. Придя в «Арсенал», Иван Васильевич решил, что в выездных матчах должен играть Валерий Клейменов, а в домашних — Олег Попов. И они не подвели тренера. У Клейменова, пришедшего в тульскую команду мастеров еще в 1982 году, потом была неплохая вратарская судьба. Он немало поиграл и в высшей лиге, был даже кандидатом в сборную страны.



Простые интерьеры восьмидесятых. После травмы поле покинул А. Фомичев. Справа — Э. Абрамов. Фото А. Добрынина.

Кстати говоря, в тульском «Арсенале» в то время на предсезонных сборах тренировались одновременно Олег Попов, Роберт Рождественский и Сергей Михалков.

После шести туров в активе туляков было всего два очка. Но такова была отличительная особенность команд Золотухина. Они тяжело входили в сезон, зато потом, разогнавшись, удержать их было практически невозможно.

Те четыре года, что руководил «Арсеналом» Иван Васильевич, дело обстояло именно так. Во втором круге тульской команде уже не было равных. Индивидуальное мастерство, коллективизм, хорошая физическая подготовка, высокий волевой настрой позволяли диктовать свои условия, а при необходимости — менять тактический рисунок по ходу матча.



Болельщики того времени. Фотоэтюд А. Добрынина «Трибуны».

«Арсенал» выдал шесть победных матчей подряд, а в августе–сентябре — беспроигрышную серию из восьми игр. Лидерами команды стали Александр Чимбирев, Владимир Прохоров, Анатолий Семенов, Александр Иващенко. А один из главных матчей сезона «Арсенал» сыграл на своем поле 30 сентября с «Зарей» из Калуги. Так на свою команду не ходили в Туле с 1971 года. Около 18 тысяч болельщиков пришли в этот день на стадион. По протоколу — 16 тысяч, на глаз — 20, значит, можно считать, что 18.



Павел Шишкин и многолетний помощник Золотухина тренер Владимир Едунов. Фото А. Добрынина.

Эта игра решала, кто из команд составит конкуренцию лидеру— красногорскому «Зоркому» в борьбе за первое место. Единственный гол после подачи углового забил в «северные» ворота на 35-й минуте Александр Мазалов. Радости болельщиков не было предела.

На финише «Арсеналу» не хватило тех очков, что подрастерял он в начале чемпионата. Но и третье место можно было считать большим успехом. Так высоко тульская команда не забиралась уже пятнадцать лет. Дебют «Арсенала» вышел ярким.