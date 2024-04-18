  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За неявку в военкомат по повесткам житель Тульской области заплатит 100 тыс. рублей штрафа - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неявку в военкомат по повесткам житель Тульской области заплатит 100 тыс. рублей штрафа
Фото из архива Myslo.

За неявку в военкомат по повесткам житель Тульской области заплатит 100 тыс. рублей штрафа

На парня завели уголовное дело.

Ясногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва).

Суд установил, что во время осенней призывной кампании 2023 года мужчина, являясь гражданином РФ, достигшим 18-летнего возраста, неоднократно не являлся по повесткам в военный комиссариат. Оснований для освобождения от службы, а также уважительных причин для неявки у него не было. Проходить службу в армии не желал.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 07:40 −5
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсногорск
Прочее
неявка в военкомат
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле временно ограничат движение трамваев № 10 и 14
В Туле временно ограничат движение трамваев № 10 и 14
Погода в Туле 19 апреля: дождливо и до +16 градусов
Погода в Туле 19 апреля: дождливо и до +16 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.