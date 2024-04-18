За неявку в военкомат по повесткам житель Тульской области заплатит 100 тыс. рублей штрафа

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Ясногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва).

Суд установил, что во время осенней призывной кампании 2023 года мужчина, являясь гражданином РФ, достигшим 18-летнего возраста, неоднократно не являлся по повесткам в военный комиссариат. Оснований для освобождения от службы, а также уважительных причин для неявки у него не было. Проходить службу в армии не желал.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.