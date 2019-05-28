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Джаз-теремок

Джаз-теремок

Джазово-фольклорная вариация известной сказки от уральского композитора Евгения Баева.

Все знают эту сказку. И знают, то она заканчивается хорошо. Только вот какая музыка звучит в сказочном теремке?.. Известный уральский композитор, гитарист и педагог Евгений Баев сочинил джазово-фольклорную версию «Теремка» — яркую, выразительную и понятную детям.

Программа проходит в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула, песенное сопровождение — Детский фольклорный ансамбль «Ладушки».

Стоимость: 50 р.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
1 июня 2019, суббота
11:00
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