Джаз-теремок

Джазово-фольклорная вариация известной сказки от уральского композитора Евгения Баева.

Все знают эту сказку. И знают, то она заканчивается хорошо. Только вот какая музыка звучит в сказочном теремке?.. Известный уральский композитор, гитарист и педагог Евгений Баев сочинил джазово-фольклорную версию «Теремка» — яркую, выразительную и понятную детям.

Программа проходит в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула, песенное сопровождение — Детский фольклорный ансамбль «Ладушки».

Стоимость: 50 р.