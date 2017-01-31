Дудочка-перегудочка
Сюжет представления будет основан на русских народных сказках, насыщен фольклорными песнями, танцами, играми. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли «Ильин день», «Скоморошина» и «Лучинушка» при Тульской детской школе искусств № 5. В исполнении юных музыкантов и их педагогов прозвучат колядки, духовные стихи, мелодичные и напевные песни, бойкие плясовые и весёлые хороводы с потешками.
В завершение мероприятия состоится экскурсия по экспозиции Дома-музея
Цена входного билета: взрослый — 150 Р, детский — 100 Р. Запись по телефону музея.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
Тел.: 8 (4872) 56-77-31
5 февраля 2017, воскресенье
12:00