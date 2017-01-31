афиша
афиша
Регистрация
Дудочка-перегудочка

Дудочка-перегудочка

Сюжет представления будет основан на русских народных сказках, насыщен фольклорными песнями, танцами, играми. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли «Ильин день», «Скоморошина» и «Лучинушка» при Тульской детской школе искусств № 5. В исполнении юных музыкантов и их педагогов прозвучат колядки, духовные стихи, мелодичные и напевные песни, бойкие плясовые и весёлые хороводы с потешками.

В завершение мероприятия состоится экскурсия по экспозиции Дома-музея В. В. Вересаева. Участники увидят уникальную фотографию мамы писателя Елизаветы Павловны Смидович в русском национальном костюме и узнают о её жизни и подвижнической деятельности.

Цена входного билета: взрослый — 150 Р, детский — 100 Р. Запись по телефону музея.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
5 февраля 2017, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика