Дудочка-перегудочка

Сюжет представления будет основан на русских народных сказках, насыщен фольклорными песнями, танцами, играми. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли «Ильин день», «Скоморошина» и «Лучинушка» при Тульской детской школе искусств № 5. В исполнении юных музыкантов и их педагогов прозвучат колядки, духовные стихи, мелодичные и напевные песни, бойкие плясовые и весёлые хороводы с потешками.

В завершение мероприятия состоится экскурсия по экспозиции Дома-музея В. В. Вересаева . Участники увидят уникальную фотографию мамы писателя Елизаветы Павловны Смидович в русском национальном костюме и узнают о её жизни и подвижнической деятельности.

Цена входного билета: взрослый — 150 Р, детский — 100 Р. Запись по телефону музея.