Цветы Победы

9 Мая не просто праздник. Этот великий день почитают не только в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от захватчиков. День Победы — праздник каждого россиянина. Сложно найти человека, которого не коснулась бы война. В каждой семье хранят память своего героя.

В рамках знаменательной даты музей приглашает всех желающих на мастер-класс. Участники своими руками изготовят из фетра один из ярких символов Великой Победы — красную гвоздику.

Стоимость: 150 р.