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Братец Лис и Братец Кролик

Братец Лис и Братец Кролик

Режиссер — Андрей Солобаев
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты:

  • Братец Кролик — Антон Быченков, Ирина Товологина
  • Братец Лис — Артём Александров
  • Тетушка Куропатка — Нинель Платонова
  • Тетушка Черепаха — Екатерина Комендантова
  • Братец Медведь — Александр Заварзин
  • Дядюшка Римус — Евгений Николаев, Андрей Солобаев

Ковбойская сказка по мотивам Джоэля Харриса расскажет историю о том, как Тетушка Куропатка, Тетушка Черепаха, Братец Медведь, проучили Братца Лиса — развлекая, детей сказка поучает их, наставляя простой истине, «что посеешь, то и пожнешь». И как появление друга может изменить человека и мир, и сделать волшебным дом, и все вокруг.

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
11 февраля 2017, суббота
12:00
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