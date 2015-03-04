Братец Лис и Братец Кролик

Режиссер — Андрей Солобаев

Художник — Наталья Агарева

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты:

Братец Кролик — Антон Быченков, Ирина Товологина

Братец Лис — Артём Александров

Тетушка Куропатка — Нинель Платонова

Тетушка Черепаха — Екатерина Комендантова

Братец Медведь — Александр Заварзин

Дядюшка Римус — Евгений Николаев, Андрей Солобаев

Ковбойская сказка по мотивам Джоэля Харриса расскажет историю о том, как Тетушка Куропатка, Тетушка Черепаха, Братец Медведь, проучили Братца Лиса — развлекая, детей сказка поучает их, наставляя простой истине, «что посеешь, то и пожнешь». И как появление друга может изменить человека и мир, и сделать волшебным дом, и все вокруг.