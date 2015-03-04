Братец Лис и Братец Кролик
Режиссер — Андрей Солобаев
Художник — Наталья Агарева
Балетмейстер — Марина Макарова
Музыкальное оформление — Максим Морозов
В спектакле заняты:
- Братец Кролик — Антон Быченков, Ирина Товологина
- Братец Лис — Артём Александров
- Тетушка Куропатка — Нинель Платонова
- Тетушка Черепаха — Екатерина Комендантова
- Братец Медведь — Александр Заварзин
- Дядюшка Римус — Евгений Николаев, Андрей Солобаев
Ковбойская сказка по мотивам Джоэля Харриса расскажет историю о том, как Тетушка Куропатка, Тетушка Черепаха, Братец Медведь, проучили Братца Лиса — развлекая, детей сказка поучает их, наставляя простой истине, «что посеешь, то и пожнешь». И как появление друга может изменить человека и мир, и сделать волшебным дом, и все вокруг.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
Тел.: +7(48762)6-04-64
11 февраля 2017, суббота
12:00